Gimnasia se mantiene 0 - 0 frente a Chicago en el primer tiempo

Primeros 45 minutos de partido. Un encuentro que no ha demostrado una buena defensa contra chicago.

Tras la caída en Mendoza, el equipo de Módolo debe sumar de a 3 para recuperar la punta.Endrizzi, luego de purgar su suspensión, reaparcerá en lugar de Noble y también jugaría Menéndez.

Hubo mejoras por los diferentes sectores y principalmente por el izquierdo con Endrizzi. Matías Modolo quiere potenciar al equipo.

En esta fecha de darse algunos resultados Gimnasia puede asegurar la participación en el Reducido por el segundo ascenso y en la Copa Argentina del año próximo. Sin dudas que el objetivo es el premio grande de disputar la final entre los dos ganadores de las zonas. Es importante de cara a las últimas jornadas mantener la diferencia de gol, siendo la mejor de los 4 primeros equipos de la Zona B, entendiendo que el primer puesto se define de esa forma. Por ello debe recuperar la contundencia ofensiva, principalmente fuera de la provincia, donde sólo marcó un gol en las últimas 5 presentaciones. Defensivamente debe mantener la solidez, pese a las bajas por lesiones y suspensiones, que lo llevó a ser el equipo del torneo con menos tantos en contra y con la valla invicta en 18 de las 30 fechas disputadas hasta acá.

Por el lado de Chicago sólo juega por cumplir el fixture, ya que no tiene chances matemáticas de entrar al Reducido y ya aseguró la permanencia en la categoría, luego de una campaña opaca con 3 técnicos distintos, ubicado en el puesto 13 y con 6 partidos sin ganar, 4 como local. El DT Gastón Lotito tiene la baja del defensor Juan Ignacio Motroni por haber alcanzado la quinta amarilla y en su lugar ingresaría Abello para conformar la habitual línea de 5.