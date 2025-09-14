Finaliza hoy el Argentino

Finaliza el XXXVI° Campeonato Argentino de Taekwondo de la Faat en el estadio "Federación" de Básquet, con más de 1.500 competidores de todo el país. Hoy la jornada estará destinada para las categorías danes de cinturón negro.

Con la presencia de la selección nacional que nos representará en el mundial de Italia en las próximas semanas, se vivirán competencias en la modalidad de formas y posteriormente luchas.

"Con un gran marco, vivimos este importante torneo, más de 1.500 competidores de todo el país sumado a los familiares y entrenadores, tenemos alrededor de 5.000 personas que muy felices están viviendo Jujuy y disfrutando de este hermoso estadio Federación", comentó Luis Calvetti.

El Secretario de Deportes de la provincia destacó durante el acto protocolar, que "continuamos apoyando estos eventos, y todos los nacionales que se vienen desarrollando en nuestra provincia, el Gobernador Carlos Sadir, el Ministro Álvarez García siempre impulsando esta herramienta transformadora que es el deporte a lo largo y ancho de nuestra provincia", subrayó.

Calvetti dijo que "venimos apoyando económicamente estos eventos, traccionando para que los jujeños puedan disfrutar de estos escenarios deportivos de primer nivel", opinó Calvetti.

Remarcó que "turismo y deporte van de la mano, por eso es fundamental trabajar para que en temporada baja, la provincia siga posicionándose como centro de grandes competencias en distintas disciplinas".

Hoy las acciones comienzan a las 9.30 con las categorías danes mayores y veteranos con tul individual y por equipo, mientras que a las 12, las categorías danes mayores y veteranos van a tener lucha individual y por equipo.

Al finalizar la jornada, se procederá a la entrega de premios a los mejores de cada una de las divisionales teniendo en cuenta que los taecondistas se dividen por peso corporal.

Sin dudas hubo un gran trabajo de Daniel Canle, Presidente de la Asociación de Taekwondo Jujuy, y todo el equipo para poder albergar este gran torneo que después de 15 años regresó a la provincia aprovechando las modernas instalaciones que tiene la "Federación" de básquet.