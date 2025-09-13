°
13 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Thiago Medina
rugby
Asignación Universal por Hijo
Suba de precios
Onda estudiantil
Thiago Medina
rugby
Asignación Universal por Hijo
Suba de precios
Onda estudiantil

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

El domingo se definen las finales de la Copa Jujuy

El próximo domingo 14 de septiembre, el fútbol jujeño vivirá una jornada histórica con las finales de la Copa Jujuy, tanto en la rama masculina como en la femenina. El epicentro de esta gran fiesta deportiva será el estadio 23 de Agosto, que abrirá sus puertas a las 14:00.

Sabado, 13 de septiembre de 2025 17:45

La final femenina comenzará a las 15:00, con un duelo que promete grandes emociones, Atlético El Carmen se medirá ante Sportivo Palermo.

Posteriormente, a las 17:00, el campo de juego vibrará con la final masculina entre Monterrico Sur y Atlético San Pedro.

Las entradas, con un costo de $5.000, se podrán adquirir en las boleterías del estadio. Para garantizar la seguridad y el orden, se ha diseñado un operativo policial especial para la distribución de las hinchadas:

  • Atlético San Pedro: Sector Lobo Norte

  • Monterrico Sur: Sector Lobo Sur

  • Sportivo Palermo: Platea Norte

  • Atlético El Carmen: Platea Sur

Para aquellos que no puedan asistir al estadio, los partidos serán transmitidos en vivo a través de las plataformas de YouTube y Facebook, permitiendo que todos los jujeños sigan de cerca la definición de este torneo que ya es una tradición en la provincia.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD