Pintada Estudiantil 2025: estos son los ganadores

El Ente Autárquico Permanente dio a conocer este sábado a los ganadores de la Pintada Estudiantil 2025. La obras realizadas ornamentarán la "Avenida de los Estudiantes" y "Juntos por Jujuy" por donde desfilarán la próxima semana las carrozas y carruajes de la 74° de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Los premiados de la Pintada

El primer premio se lo llevó el Colegio Santa Teresita, mientras que el segundo fue para el Centro Polivalente de Artes y el tercero para Asociación Sentir Los Alisos. Mención especial para el Secundario 6