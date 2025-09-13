Cerrada la ruta entre Carahunco y La Mendieta por obras

Las obras, que se ejecutarán a lo largo de 13 kilómetros e incluirán la cuesta de Las Lajitas, no cuentan con desvíos alternativos debido a la geografía de la zona. Por este motivo, se ha dispuesto el corte total de la ruta para garantizar la seguridad de los trabajadores y la eficiencia de los trabajos.

Esta etapa final de repavimentación completa un proyecto mayor que comenzó en el barrio Bajo La Viña de San Salvador de Jujuy, a la altura de la rotonda del puente General Arias. Las mejoras ya ejecutadas incluyeron tramos en Higuerillas, Altos del Zapla y el río Zapla, finalizando semanas atrás en Carahunco.

La DPV solicita a los conductores y residentes de la zona tomar las precauciones necesarias y planificar sus viajes con anticipación. Es importante recordar que el acceso a Carahunco y La Mendieta sigue siendo posible a través de la RP 56, aunque para este último se debe acceder desde la Ruta Nacional 34.