Por una iniciativa que conjuga arte, educación y patrimonio

En el marco del proyecto institucional “Arte y Patrimonio”, los jóvenes Eric Cruz, Amanda Portal, Fabiana Mamani y sus compañeros de 1° a 5° año demostraron sus habilidades técnicas. También un profundo compromiso con la historia y la identidad de su comunidad.

Coordinado por docentes y directivos, el proyecto permitió trasladar los aprendizajes escolares a un contexto real y significativo. Fortaleciendo competencias en alfabetización, expresión artística y valoración patrimonial.

Las maquetas, realizadas luego de una investigación y saberes previos, se erigieron como herramientas pedagógicas y culturales. Que permitirán a futuras generaciones comprender y apreciar el legado arqueológico de la región.

Con esta intervención, los estudiantes se posicionan como auténticos gestores culturales. Capaces de dialogar con el pasado y proyectar un futuro donde el arte y la memoria se entrelazan.

La comunidad educativa agradeció profundamente el acompañamiento de instituciones y personas que hicieron posible este trabajo colectivo:

Comunidad de Santo Domingo: Comunero Jaime Flores y Nilda Zerda.

Secretaría de Pueblos Originarios: Yolanda Cruz

Equipo de Patrimonio de la Provincia de Jujuy, Equipo Científico Arqueológico: Carlos Angiorama y Silvina Rodríguez .

Empresa SSR Mining, Equipo Directivo Felisa Noemi Gregorio profesora. Rita Mariela Cruz Docentes; Hugo Lamas, Anabela Tolaba, Eusebia Alarcón, Liliana Canchi, Javier Mayo y Gabriel Díaz .

Equipo administrativo y estudiantes del Colegio Secundario de Artes N° 30.

El proyecto embellece el presente, honrando el pasado, y siembra conciencia para el porvenir.