Comienzan las acciones del Campeonato Argentino

Se pone en marcha el XXXVIº Campeonato Argentino de taekwondo ITF en el estadio "Federación" desde las 9 con la presencia de más de 1.500 competidores de todo el país. El certamen organizado por la Asociación Taekwondo Jujuy.

Juan Apaza resaltó el gran trabajo del entrenador Daniel Canle y todo el equipo de la Asociación por la organización.

Entre las escuelas que van a buscar sumar podios, estará presente la Ajuba Kwan Internacional que dirige el instructor Juan Apaza "vamos a contar con alrededor de 70 competidores entre las diferentes categorías", comentó.

El reconocido entrenador, actual octavo dan, destacó que "luego de un calendario cargado de actividades, finalmente llegó el Nacional Jujuy 2025, algo que esperábamos con muchas ansias".

El Master Juan Apaza y los instructores Manuel Pérez, VI dan, Cesar Cáceres, IV dan, Horacio Chacón, IV dan, Daniel Cabana, IV dan "todos miembros de Ajuba Kwan Internacional junto a sus respectivas escuelas van a aprovechar que el certamen es en nuestra provincia y poder observar en acción a la mayoría de sus alumnos".

Entre los competidores destacados, se encuentran "los equipos femeninos juveniles y mayores quienes nos van a representar en esta contienda nacional, el coach de la selección femenina es el sabomnim Cesar Cáceres mientras que el coach oficial de la escuela será el sabomnim Horacio Chacón y ayudantes", detalló.

Paralelamente, la escuela Ajuba Kean Internacional presenta un staff de jueces y árbitros para esta competencia tan importante, todos conducidos por Master Juan Apaza.

Apaza agradeció "el acompañamiento de los tutores y la familia en general de todos los competidores, ya que estuvieron acompañando a los chicos en cada entrenamiento, sobre todo en las últimas semanas atendiendo que se acercaba el Argentino".

Las escuelas de Ajuba Kwan Internacional son Oh Do Kwan, Shalom, Phanter, Tkd Cabana, como así también competidores de la Dirección de Deportes, del Centro 1.

El programa

Hoy a las 9 se realizará la reunión de jueces, árbitros y autoridades. A las 9.30 inician las competencias con las categorías de 5 a 13 años gups, tul y lucha. A las 12 categoría danes infantiles, tul y lucha individual. A las 14 las categorías 14-15 años, 16-17 años gups, tul y lucha, categoría veteranos mayores y veteranos, gups, tul y lucha. A las 17 danes juveniles, tul individual y por equipo.

Mañana a las 9.30 comienzan a competir danes mayores y veteranos con tul individual y equipo, y a las 12 lucha individual y por equipo.