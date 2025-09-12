Racing quiere levantarse hoy frente a San Lorenzo

Racing recibirá hoy a San Lorenzo por la 8º fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de terminar con la racha negativa que arrastra como local. El encuentro está programado para las 19 en el estadio Presidente Perón, más conocido como el "Cilindro" de Avellaneda, y se podrá ver a través de Espn Premium. El árbitro designado es Ariel Penel, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Racing llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que perdió los cuatro partidos que disputó como local en lo que va del Torneo Clausura (1-0 frente a Barracas Central y Estudiantes de La Plata, 2-1 ante Tigre y 3-2 con Unión de Santa Fe). Además, los dirigidos por Gustavo Costas cayeron en sus últimas tres presentaciones, por el Clausura, por lo que marchan 14º en la Zona A con solo cuatro puntos e incluso se complicaron muchísimo en la tabla anual, que es de vital importancia para la clasificación a las copas internacionales.

Pero no todas son malas para Racing, ya que sigue con vida tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Argentina, competiciones en las que alcanzó los cuartos de final. Este será el último partido de la "academia" antes de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde el martes 16 visitará a Vélez.

San Lorenzo, por su parte, tuvo un buen comienzo de campaña en este Clausura, donde marcha cuarto en la Zona B con 12 puntos. En la última fecha, el "ciclón" empató sin goles en un clásico ante Huracán en el que jugó gran parte del partido con un jugador más. Los dirigidos por Damián Ayude, que este semestre solo disputan el Clausura, están bien posicionados en la tabla anual y sueñan con la clasificación a la próxima Copa Libertadores.