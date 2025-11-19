Jujeño fue detenido acusado de integrar una banda en Salta

Un jujeño de 22 años fue detenido por la Policía salteña por integrar una banda dedicada a cometer robos mediante "entraderas" a comercios de la ciudad de Orán. Entre los otros miembro arrestados por la fuerza figura su líder, Hugo Manuel "Paisanito" Bejarano, recordado en Jujuy por haber formado parte de la famosa banda con Rubén Armando "Chiva Loca" Miranda, quien está en prisión.

De acuerdo a la información de diarios de la vecina provincia, en los últimos días las tareas investigativas de los agentes lograron dar con la denominada "banda de Paisanito", luego del último ataque perpetrado el pasado jueves en el barrio oranense de 20 de febrero.

En ese contexto, cuatro sujetos encapuchados ingresaron a un local dedicado a la venta de teléfonos celulares con armas cortas, redujeron al dueño y ejecutaron el asalto con la misma velocidad que los anteriores. Así se llevaron un botín de diez dispositivos y la suma de 300 mil pesos, para luego huir a bordo de un auto Chevrolet Corsa gris.

Sobre la detención

Este último ataque fue clave para la detención del jujeño y sus cómplices, incluido el líder de la banda, "Paisanito" Bejarano. Se trata de un grupo vinculado a una serie de robos cometidos por encapuchados que actuaban con extrema rapidez y se llevaban botines inferiores al millón de pesos. No obstante, ese golpe le permitió a los uniformados identificar a los integrantes oriundos de distintas provincias y un vecino de Orán, quien oficiaba como "marcador" de las posibles víctimas de la banda en los últimos meses.

Para llegar a la detención que se concretó días pasados, horas después del último asalto el personal de la Brigada de Investigaciones salteña detectó el Chevrolet Corsa circulando por el barrio Mitre de la ciudad de Orán.

Fue entonces que los uniformados realizaron una vigilancia al vehículo sospechoso hasta que vieron detener su desplazamiento en las inmediaciones de las calles Belisario Roldán e Islas Malvinas. Allí, observaron que cuatro hombres comenzaron a descargar objetos.

Al ser testigos de esa situación, los investigadores de la Policía se pusieron en contacto con la Infantería, que llegó al lugar y redujo a los sujetos, quienes eran los mismos que más temprano habían asaltado el local de venta de teléfonos celulares.

De esta manera, se pudo constatar que "Paisanito" Bejarano era el líder del grupo, que además contaba con la presencia del jujeño de 22 años, un tucumano (52) y un vecino de Orán (45), del que luego se sabría que jugaba un rol clave.

Se trata de un empleado municipal del Mercado de Abasto, quien se desempeñaba hasta estos días como cobrador. Así fue obteniendo datos acerca del dinero que manejaban en sus transacciones comerciantes oranenses, además de sus movimientos por la ciudad.

Por último, la detención del grupo permitió conocer por qué los ilícitos que cometían tenían un patrón tan preciso, el cual estaba basado en "entraderas" ejecutadas por encapuchados armados, que actuaban con violencia y se llevaban botines modestos de montos menores al millón de pesos, además de pocos objetos de valor y se retiraban del escenario del hecho de manera rápida. Tras la desarticulación, el jujeño y los otros tres integrantes quedaron en manos de la Justicia salteña.