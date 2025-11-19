Fuerte viento obliga cierre preventivo de Paso Jama para la carga

El Complejo Fronterizo Jama en la provincia de El Loa decretó un cierre preventivo para el transporte de carga este miércoles 19 de noviembre. La decisión fue tomada a las 17:20 horas debido a la presencia de fuertes vientos que imposibilitan realizar las labores de revisión aduanera de manera segura.

La medida afecta exclusivamente a los camiones de carga, cuyo tránsito queda suspendido hasta nuevo aviso. Las autoridades fronterizas señalaron que los intensos vientos representan un riesgo operativo, impidiendo el desarrollo normal de los controles.

Hasta el momento, se desconoce cuándo se reanudará el tránsito de mercancías. El cruce para vehículos particulares y turismo no se ha visto afectado por esta medida.