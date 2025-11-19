Tres detenidos por intento de robo en avenida Éxodo

El hecho se registró alrededor de las 3 de la mañana, cuando operadores del 911 alertaron al Grupo Dinámico de Prevención del Delito y al Grupo Especial Motorizado (G.E.M.) sobre la presencia de tres individuos que intentaban despojar de sus pertenencias a un transeúnte.

Al llegar al lugar, los efectivos iniciaron una persecución a pie que culminó con la aprehensión de los tres sospechosos. Dos de ellos fueron demorados en cercanías del supermercado Vea y en la esquina de Éxodo y El Carmen. Uno de los detenidos, de 20 años, registraba un historial de medidas restrictivas y deberes de abstención vigentes.

Durante el procedimiento, un segundo damnificado, un hombre de 55 años, se presentó ante los efectivos y denunció que uno de los aprehendidos le había sustraído la antena de su vehículo. El elemento fue recuperado en el lugar.

Los tres individuos fueron trasladados a la Seccional 2°, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia. Desde la Policía destacaron que las cámaras del 911 permitieron una intervención rápida y eficaz que evitó la consumación del hecho y reforzó la seguridad en la zona.