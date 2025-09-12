Gimnasia y la idea de volver a ganar

Gimnasia y Esgrima prepara el viaje rumbo a Buenos Aires. El plantel, está mentalizado en volver de Mataderos con los tres puntos "para seguir metidos ahí arriba", apuntó Matías Noble.

El volante del "lobo" sabe que se viene otra final "sabemos lo que es Nueva Chicago, un rival complicado, que de local se hace fuerte, con el empuje de su gente, pero nosotros tenemos una idea, vamos a ir a buscar los tres puntos, creo que va a ser importante lo que nosotros sigamos trabajando en la semana para concretar el domingo", expresó.

Aunque reconoce que todo está cerrado "creo que el torneo se está dando así, está todo en nuestras manos, debemos seguir como veníamos para poder traernos los tres puntos de allá", opinó.

Sucede que el volante de Gimnasia y Esgrima entiende que "trayendo los tres puntos de allá vamos a seguir posicionado ahí, sabemos que Mendoza tiene partidos complicados, pero estamos mentalizados en nuestro trabajo porque eso fue lo que nos llevó hasta el momento a dónde estamos, arriba y con las mismas chances de llegar a la final", sostuvo.

La derrota ante Gimnasia de Mendoza dejó un punto positivo "que los jugadores que no venían jugando demostraron que pueden estar, se hizo un buen trabajo y debemos trabajar puliendo en las cosas que no se hicieron bien", remarcó Matías Noble.

Gimnasia no se resigna, el tropezón de la fecha pasada golpeó, como toda caída, pero el equipo está de pie impulsado por el torneo que se hizo hasta el momento "el análisis es bueno, estamos haciendo un gran torneo, pero tenemos que seguir para poder cumplir el objetivo, nadie dijo que sería fácil, todos pelean por lo mismo, pero este grupo está unido, sabe de luchar, trabajar y sobre todo jugar, con la humildad y el perfil bajo que nos caracteriza", subrayó.

A eso se le suma que "físicamente estamos bien, creo que hicimos una gran pretemporada, después a mitad de año hicimos un trabajo complementario y poder llegar de la mejor manera a esta instancia", finalizó Noble.

Hoy el plantel trabajará en "Papel NOA", realizará movimientos tácticos y con pelota parada para luego, por la noche viajar rumbo a Buenos Aires.