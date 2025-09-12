Hoy habrá interrupción programada en red eléctrica

Desde la empresa Ejesa informan que, con el objeto de elevar la calidad del servicio, se realizarán hoy tareas de mantenimiento y renovación en las instalaciones de su sistema por lo que será necesario efectuar una interrupción programada en las siguientes zonas:

En la localidad de Fraile Pintado serán afectadas Finca Puccio y zonas aledañas en el horario de 8 a 14, aproximadamente.

También en San Pedro de Jujuy en los barrios Eva Perón, Tupac, 195 y 70 viviendas. Localidad La Esperanza, Lote Miraflores, Lote San Antonio, Lote El Puesto y zonas aledañas. De 8.30 a 13.30, aproximadamente.

Y por último en San Antonio, específicamente en Loma Hermosa, Loma Atravesada y zonas aledañas. En el horario de 9 a 17, aproximadamente.

Por consultas, sus canales oficiales de contacto están disponibles las 24 horas a través de este link: https://linktr.ee/ejesa