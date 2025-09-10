Yamil Possi será el árbitro de Gimnasia frente a Chicago

Gimnasia y Esgrima, escolta en la zona B, tiene un firme anhelo para este domingo cuando visite a Nueva Chicago desde las 13.30 en Mataderos: el de volver a la cima de las posiciones.

Para que lo expresado en el primer párrafo suceda en el "lobo" pulen detalles ofensivos para no fallar en los últimos metros y también piensan como fortalecer la zona defensiva, un sector de la cancha diezmado por lesiones y suspensiones que dejaron al margen también del duelo ante el "torito" a varios referentes.

Para el partido de este domingo en tierras porteñas se designó a Yamil Possi como árbitro. Lo acompañarán los asistentes Andrés Barbieri y Federico García. El cuarto árbitro será Lucas Comesaña.

El resto de la fecha tendrá estos colegiados que impartirán justicia:

Defensores de Belgrano - Chaco For Ever. Árbitro: Diego Ceballos.

Estudiantes - Defensores Unidos. Árbitro: Nahuel Viñas.

Deportivo Morón - Temperley. Árbitro: Pablo Dóvalo

Gimnasia y Tiro de Salta - Arsenal. Árbitro: Juan Pablo Loustau.

Los Andes - Almagro. Árbitro: Javier Delbarba.

Tristán Suárez - Colegiales. Árbitro: Franco Acita.

Chacarita - Almirante Brown. Árbitro: Brian Ferreyra.

Ferro Carril Oeste - San Miguel. Árbitro: Bruno Amiconi.

San Telmo - Central Norte de Salta. Árbitro: Maximiliano Macheroni.

Talleres de Remedios de Escalada - Colón de Santa Fe. Árbitro: Gonzalo Pereira.

Deportivo Madryn - Alvarado de Mar del Plata. Árbitro: Adrián Franklin.

Deportivo Maipú - All Boys. Árbitro: Álvaro Carranza.

Güemes - Racing de Córdoba. Árbitro Joaquín Gil.

Patronato de Paraná - Quilmes. Árbitro: Fabrizio Llobet.

Estudiantes de Río Cuarto - Mitre de Santiago del Estero. Árbitro: Lucas Cavallero.

San Martín de Tucumán - Atlanta. Árbitro: Felipe Viola.

Agropecuario de Carlos Casares - Gimnasia de Mendoza. Árbitro: Daniel Zamora