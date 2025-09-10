¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Deportes

Lavalle vs Cuyaya es la atracción de la 7º fecha

El viernes en "La Tablada" se jugará el viejo "clásico" barrial.

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 00:00

El viernes arranca la 7º fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol en primera división en la rama femenina y masculina que tendrá como atractivo el clásico barrial entre "generales" y "bandeños".

El detalle para el viernes tendrá 4 partidos que comenzará a las 14.30 en femenino y a las 16.30 en masculino. En el "Fortín Gaucho", Los Perales vs Zapla; en "La Tablada", Lavalle vs Cuyaya; en el "Fausto Tejerina", Gorriti vs Gimnasia y en el "Líbero Brabo", Alberdi vs Palermo.

Mientras que el sábado, en el predio "Jesús Flores" a las 14.30 jugarán las chicas y desde las 16.30 los muchachos de Comercio vs Luján. En tanto que el domingo se completará la instancia iniciando con un duelo matutino en "La Tablada" a las 9.30 las mujeres y a las 11.30 los varones de La Viña vs Malvinas. Ya por la tarde se disputarán otros 3 encuentros desde las 14.30 en femenino y a partir de las 16.30 en masculino. En "La Tablada", Belgrano vs El Cruce; en el "Plinio Zabala", Talleres vs Nieva y en el "Líbero Brabo", San Francisco vs Universitario. Libre queda en esta jornada Atlético Palpalá.

Además la Liga Jujeña y la Secretaría de Energía firmaron un convenio de colaboración para fomentar el uso racional de la energía y realizar mejoras en la infraestructura de los 19 clubes afiliados. El acuerdo fue rubricado por el presidente, Daniel Fin y el titular de Energía, Mario Pizarro, quienes destacaron la importancia de trabajar en conjunto por un deporte más sustentable.

El programa contempla asistencia técnica, capacitaciones y la posibilidad de acceder a mejoras en las instalaciones, con el objetivo de optimizar el consumo energético, reducir costos y promover prácticas sostenibles en las instituciones deportivas. Un paso clave hacia un futuro más eficiente y comprometido con el cuidado del ambiente. Entre los objetivos se prevé un ahorro económico y ambiental, disminuyendo el impacto ambiental actual.

 

