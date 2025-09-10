Argentina cayó por 1 a 0 como visitante en Ecuador

Argentina, sin el astro rosarino Lionel Messi, selló su participación en las Eliminatorias con una derrota por 1 a 0 ante Ecuador en Guayaquil pero se mantuvo como líder en la tabla con 38 unidades, nueve más que el escolta.

Con el único gol de penal de Enner Valencia a los 57 minutos de la primera etapa, Ecuador se impuso bien ante Argentina, que sufrió con un jugador menos por la expulsión de Nicolás Otamendi durante una hora de partido y le costó llegar al arco defendido por Hernán Galíndez, argentino de nacimiento pero nacionalizado ecuatorianos.

La última vez que Argentina había perdido ante Ecuador fue el 8 de octubre de 2015, en las Eliminatorias para la Copa Mundial de Rusia 2018, con un resultado de Argentina 2 a 0 Ecuador en el estadio "Monumental" de Buenos Aires. En ese duelo, solo Otamendi repitió anoche su participación, ya que el rosarino Lionel Andrés Messi tampoco estuvo presente.

Desde aquel partido pasaron ya casi 10 años, en donde la Selección "albiceleste" se mantuvo sin derrotas frente a Ecuador. Argentina registró solo victorias o empates, con seis triunfos y dos empates contando amistosos, Eliminatorias y Copa América.