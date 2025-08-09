Los Perales y otro mandato de Zenteno

El Club Deportivo Los Perales concretó la renovación de autoridades de la Comisión Directiva como marca el estatuto donde Álvaro Zenteno asume un nuevo mandato en el club de sus amores con el firme objetivo de seguir creciendo en lo deportivo, ya lo hizo en lo edilicio, y con una base de juveniles que hoy están a cargo de Martín Ortega en Primera División masculino espera darle rodaje y oportunidades a los formados en inferiores y en las chicas del mismo modo continuar potenciando su andar como lo hizo en los últimos años.

La lista dirigencial se completa con el vicepresidente Gonzalo De La Colina, secretaria Gladis Arroyo y tesorero Ezequiel Quiroga.

Por otra parte, se colocó una placa a la secretaría administrativa con el nombre de "Gladis Arroyo" donde estuvieron presentes otros miembros de comisión como ser René Casas, Jorge Abud, Miguel Gutiérrez, Ivone Ruiz Huidobro y Juan Galdo y también se sumó al área social Maryel De Bedia de Zenteno.

Hoy se juegan 2 más

Por la fecha 2 del Clausura esta tarde en "La Tablada" jugarán General Belgrano vs Asociación La Viña, a las 14 femenino y a las 16 masculino. Posteriormente, Malvinas vs Deportivo Luján, a las 19 femenino y a las 21 masculino. Y mañana en el "Libero Brabo", San Francisco vs Altos Hornos Zapla, a las 14 femenino y a las 16 masculino. En el "Plinio Zabala", Talleres vs Lavalle, a las 14 femenino y a las 16 masculino.