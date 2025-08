Para Dematei, en Santiago será un partido muy duro

Pasó la algarabía de la goleada ante Colón de Santa Fe y ese ansiado regreso al triunfo. Pero Gimnasia y Esgrima ya dio vuelta la página y se enfocó en el partido del domingo en Santiago del Estero frente a Mitre, se juega desde las 15.30 con el arbitraje de Álvaro Carranza.

Pero la tranquilidad llegó por el funcionamiento del equipo "eso deja tranquilo, el funcionamiento del equipo, los que entran son una máquina, necesitamos de todos, estamos contentos, hay que seguir trabajando", declaró Nicolás Dematei.

El defensor "lobo" remarcó que la confianza "siempre la tuvimos, seguimos trabajando, sabemos que esto va a ser más duro que antes, vamos a disfrutar porque es lindo siempre ganar, con la gente, les agradecemos porque siempre nos hacen una linda fiesta, hay que seguir trabajando porque el partido que viene va a ser muy duro".

El central no se sale del libreto, "estamos por el buen camino, no es fácil mantenerse muchas fechas puntero, siempre intentamos jugar así, hay diferentes partidos, algunas veces salen las cosas, otros partidos no, pero los rivales también cambian, iremos a una cancha difícil como la de Santiago del Estero", anticipó ante El Tribuno de Jujuy.

Si bien el hincha de Gimnasia le muestra un respeto y admiración al "Vikingo" Dematei, el jugador manifestó que "todos sentimos un gran apoyo, en lo personal siempre agradecido esa muestra de tanto cariño, este estadio es muy lindo, con la gente como alientan, vamos a seguir trabajando para darle más alegrías".

Por otro lado, dijo que "siempre buscamos ganar, veníamos de hacer un gran partido contra Temperley y nos tocó perder, pero se encontró un funcionamiento más allá que siempre hay que corregir", finalizó Dematei.