El presunto homicida serial declaró y negó acusaciones

La investigación para determinar a quien pertenecen los restos óseos hallados en el domicilio de Matías Jurado (37), continúa y ayer los familiares de las cinco personas desaparecidas aportaron su ADN que serán cotejados y cuyos resultados estarían la próxima semana. También se conoció que Jurado presenta un desprecio por los adultos mayores, que vivía con el abuelo de su sobrino a quien golpeaba y que durante la audiencia imputativa se declaró inocente, pese a la gran evidencia que pesa en su contra.

El pasado lunes Matías Jurado fue imputado de manera formal por el delito de "homicidio agravado por ensañamiento", por la desaparición de Jorge Omar Anachuri de 68 años, y en las últimas horas se conoció que durante la audiencia imputativa ejercicio su derecho de defensa y se declaró inocente.

Guillermo Beller, fiscal regional a cargo de la investigación, manifestó en dialogo con la prensa que "ejerció su derecho constitucional de defensa y se declaró inocente. Dijo que no había hecho los hechos que se les relataron como supuesto autor y simplemente se limitó a decir eso".

El funcionario también indicó que en lo respectivo a la salud mental del acusado, informes arrojaron que "es imputable, salió que puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones, lo concluyeron los profesionales de la salud que hicieron dicho examen mental".

Una fuente cercana a la investigación confió a este diario que Jurado se mostró muy callado en las primeras horas que transitó en el penal de Gorriti, en lo que es su tercera estadía en una unidad carcelaria, donde además se encuentra aislado momentáneamente por razones de seguridad.

Por otra parte, familiares de las cinco personas denunciadas como desaparecidas se presentaron ayer en el laboratorio del Centro Judicial San Pedro, uno de los más importantes en el país, donde aportaron muestras de ADN que serán cotejados con los restos óseos hallados en el domicilio e inmediaciones, donde vivía el acusado.

Además se conoció que dos familias más denunciaron la desaparición de un ser querido y temen que hayan podido caer en las manos de Jurado, por lo que también aportaron muestras de ADN. Aunque hasta el cierre de este matutino los investigadores no pudieron establecer un nexo con el inculpado.

En ese sentido, Beller expresó que "tenemos citados a dos familiares, a fuera de estos cinco desaparecidos, para que también nos vayan brindando su ADN para ir viendo si cotejamos con los restos óseos. O sea que podríamos estar hablando de dos más, pero por ahora son cinco las personas desaparecidas".

Evidencia contundente

El fiscal regional enumeró la evidencia y nexos entre el imputado y las cinco personas desaparecidas: "Tenemos las cámaras en la cual él (por Jurado) se lo lleva al señor Anachuri en un remis, tenemos la declaración del remisero que dice que lo dejó en esa casa, tenemos la declaración del menor en Cámara Gessell, que es el sobrino que entre otras cosas dijo que el viernes pasado habría estado con esta persona", dijo.

"Respecto a las otras cuatro personas, tenemos que uno también sube, con el mismo modus operandi, a un taxi y se lo lleva. De otro tenemos que el último impacto de antena de su celular habría sido en cercanía de la casa de Jurado y respecto de los otros dos, hay ropa que se ha encontrado en el allanamiento que hicimos en el domicilio, una gorra y un buzo", continuó.

También se pudo establecer que Jurado vivía con el abuelo de su sobrino y que presenta un desprecio a los adultos mayores: "Sabemos que tenía desprecio a las personas mayores de edad por dos declaraciones. Él vivía con un mayor que era abuelo del menor que prestó declaración, y él se terminó yendo de esa casa justamente por como lo golpeaba y maltrataba".

Y agregó que "hasta ayer (por el pasado lunes), él (por el abuelo) estuvo hospitalizado. Salió, le tomamos la entrevista y nos dijo eso, que lo maltrataba y golpeaba siempre, y tenemos declaraciones de vecinos que van en el mismo sentido".

El fiscal mencionó que "todavía no hemos definido un móvil porque sabemos que no fue un móvil económico, sabes que no era una cuestión de trata, no era por tráfico de órganos, por lo que no tenemos todavía esa parte".

Sobre la detención

Matías Jurado (37) fue detenido el pasado miércoles, tras un allanamiento en su domicilio de las 150 Hectáreas del barrio Alto Comedero. El operativo judicial arrojó con el perturbador hallazgo de restos óseos y de piel aparentemente humana, además de prendas de vestir, manchas de sangre, elementos de combustión y armas blancas.

El acusado vivía con su sobrino de 16 años, quien se encontraba en el lugar al momento del allanamiento y pese al estado de shock, pudo aportar datos concretos.

Emotivo mensaje de la familia Anachuri

Este diario tomó conocimiento que los familiares de Jorge Omar Anachuri, de 68 años, fueron anoticiados de que el hombre fue víctima de Matías Jurado. El dolor y pesar de familiares y amigos se reflejó en numerosas publicaciones en las distintas redes sociales. Una de las sobrinas de Anachuri posteó en la red social de Facebook: “Para nosotros siempre fuiste nuestro Carmelo, nuestro Melachín, como todos te decíamos con cariño. Las cosas no fueron como se dijeron. Tuviste casa. Tuviste familia. Tuviste unos padres que te cuidaron con el alma, hermanos, y una gran cantidad de sobrinos que te quisimos mucho”. “Pero la vida nunca fue fácil para vos. Fue distinta. Y quizás jamás sabremos cómo era ver el mundo desde tu mirada: tan frágil, tan inocente. Porque fuiste siempre un niño atrapado en un cuerpo que seguía envejeciendo”, continúa.

En otro tramo del emotivo posteo manifiesta: “Tu vida fue valiosa... Que el mundo sepa quién fuiste, no por lo que pasó, sino por esa vida que nos arrebataron. Una vida que merecía respeto, cuidado y amor. Gracias a vos, otras familias hoy quizás puedan tener paz. Y por eso, también te pedimos perdón. Porque este mundo jamás te mereció. Te amamos, Melachín”. “Justicia tendrá tu asesino. Nos dejaste los mejores ejemplos. Ahora descansa en paz”, finaliza otro mensaje.