Testimonio: "Estoy eternamente agradecida con el Garrahan"

El hospital de pediatría "Prof Dr Juan P Garrahan", que atiende al 40% de los niños con cáncer y las patologías más complejas de todo el país, incluido Jujuy, está atravesando una situación crítica que pone en riesgo su capacidad de seguir respondiendo a esta demanda creciente y vital.

Por eso, desde la institución de referencia nacional en salud pública pediátrica, solicitan al Gobierno de Jujuy "su acompañamiento y compromiso activo en el impulso del tratamiento legislativo del proyecto de Ley de Emergencia para la Salud Infantil, que se encuentra en el Congreso de la Nación" y que se tratará hoy.

Así lo expresaron a través de una nota dirigida al Jefe de Estado provincial en la que repasaron que, durante el año 2024, el hospital Garrahan asistió a 3.120 consultas de pacientes de la provincia de Jujuy en el área de consultorios externos, recibió a 228 pacientes que egresaron del área de internación, brindó atención a 691 niños y adolescentes en sesiones del hospital de Día y realizó 693 teleconsultas a través de la Oficina de Comunicación a Distancia, 145 cirugías y 4 trasplantes.

"Estas cifras no sólo evidencian el alto nivel de derivación desde su provincia hacia nuestra institución, sino también la necesidad de garantizar, con carácter de urgencia, respuestas concretas para una población pediátrica que enfrenta diagnósticos y tratamientos de alta complejidad", agrega la misiva.

Considerando que hoy se vota la ley que permitiría asignar recursos extraordinarios, instaron a que los legisladores nacionales por la provincia de Jujuy acompañen dando quórum en la sesión y a los diputados en general a que estén a la altura de esta grave situación que atraviesa la salud pública y puedan dar su voto de manera responsable.

Son miles las familias jujeñas que fueron recibidas y contenidas por el Garrahan desde tiempos remotos. Algunos con historias felices de superación y éxito, y como todo, otros con desenlaces dolorosos, pero todos con el factor común de haber recibido la máxima dedicación y compromiso con los pacientes.

Testimonios

Allá por el año 1994, después de una incansable búsqueda de un urólogo pediátrico en Jujuy, Arminda Escobar, desesperada por su hijo de 8 años que se mantenía constantemente con fiebre, fue finalmente derivada al Garrahan donde pese a no tener turno hasta dentro de tres meses, la entendieron igual. Consideración que valorará "eternamente".

"La atención que ellos me han dado no me la olvido más. Me sentí respetada, nunca me hicieron un desaire por ser de Jujuy, al contrario, nos trataron con mucho cariño", destacó Escobar en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Y con la voz quebrada por revivir ese momento de vulnerabilidad, pero también de contención, recordó como un mimo al corazón cuando "le traían la bandeja de comida para mi hijo y también me traían a mí, el desayuno, el almuerzo, y después la cena".

Hoy con su hijo de 38 años y pleno de salud gracias al implante recibido exclamó: "Estoy eternamente agradecida con el Garrahan, lo amo, para mí es todo, y me da mucha pena lo que le está pasando".

El caso de Melani Gámez en 2019 resonó en diferentes medios con un pedido de ayuda para agilizar la tramitación de la derivación al Garrahan en avión sanitario, pedido que recién tuvo respuesta tras permanecer internada más de 55 días de los cuales 49 no ingirió alimentos ni bebidas por boca y tampoco obtuvo un diagnóstico.

Con un pronóstico cercano a la muerte por el desgaste de su cuerpo, su mamá recuperó las esperanzas cuando allá le dijeron: "No se cómo, pero de acá vamos a sacarla caminando y así lo hicieron. Yo veía que mi hija, de 11 años en ese momento, un día despertó, al otro ya se movía, después podía recibir alimentos, le sacaron el pañal y así fue evolucionando. Yo no lo podía creer", compartió Fabiana Gámez.

Su estadía en la Casa Garrahan fue de varios meses hasta que Melani se recuperó por completo gracias a una infinita serie de estudios que le realizaron para dar con el diagnóstico. De toda esa experiencia Gámez recuerda con admiración a la gran cantidad de médicos jóvenes que se abocaron a su caso y a los enfermeros, a los que equiparó con los médicos, por su invaluable conocimiento, y que nunca la dejaron sola.

Como estos son miles los testimonios de jujeños que salvaron sus vidas o la de sus familiares gracias a la dedicada y completa atención del hospital que recibe a niños y niñas de todo el país.