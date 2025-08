Clady viaja a Paraguay tras ganar en Santiago

Rumbo a Paraguay. Días atrás se disputó la 3º fecha del Torneo Evaluativo Nacional desarrollado en el Club de Cazadores de Santiago del Estero donde el jujeño Nicolás Clady se consagró campeón en la modalidad foso olímpico. El tirador jujeño hoy desde Buenos Aires viaja a competir en los Juegos Panamericanos Juniors en Asunción de Paraguay.

Con apenas 20 años, ya proyecta logros y hasta conseguir una medalla en tierras "guaraníes" dentro de la delegación de 328 argentinos y los mejores 10 tiradores de todo el país.

En su diálogo con El Tribuno de Jujuy detalló que "me consagré campeón del Evaluativo Nacional del Madre de Ciudad en Santiago del Estero, gracias a Dios se me dio otra vez, ya es el sexto campeonato nacional que pude lograr y estoy próximo a viajar a los Juegos Panamericanos en Paraguay. La clasificación la conseguí antes en Barbados con mi compañero Joaquín Cisneros donde ganamos la plaza y se dio que el que tiene que viajar soy yo, y estoy muy contento de poder representar al país". Ahí nomás contó que "en Santiago fue un nivel muy bueno, como siempre se presenta en la categoría Juniors que hoy en día conformamos el equipo nacional, mostramos un gran nivel alcanzando a los tiradores de Europa, porque logramos varias marcas y nunca había pasado en la historia de argentina que chicos de nuestra edad o los mismos seniors que hayan hecho marcas tan grandes, que son iguales a las de Europa", resaltó.

En otro tramo explicó que "lo que practico se llama foso olímpico, es tiro al platillo con escopeta, se trata de 15 máquinas en una fosa y las vueltas son de 25 platillos y los que aciertan mas puntos son los que clasifican a la final y la final se define en 50 platos con 1 sólo tiro, en cambio en las vueltas de los 125 podés tirar con 2 tiros. Lo vengo practicando desde muy chico, hace 10 años más o menos en Jujuy con mi padre, soy un apasionado de las armas y gracias a Dios hoy puedo hacer lo que soñaba. Empecé con las armas cortas, pistolas en el Club de Cazadores y Pescadores de Alto La Viña. De manera profesional hace 4 años. En 2023 me vine a estudiar a Córdoba y en La Calera unos amigos me metieron al Tiro Federal. Jujuy siempre está presente, me emociono con tan sólo escuchar sus canciones", sentenció.