El lobo venció al cuervo y es puntero

Con el gol de Santiago Camacho el equipo albiceleste se quedó con la victoria en casa, imponiendose por 1 a 0 fente a los cuervos

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Alcanzaste el límite de notas gratuitas

Con el gol de Santiago Camacho el equipo albiceleste se quedó con la victoria en casa, imponiendose por 1 a 0 fente a los cuervos

34' 2T: Gol de Gimnasia

Santiago Camacho pone a Gimnasia (J) 1 a 0 frente a Central Norte.

17:28

28' 2T: Tarjeta amarilla para Enzo Vázquez

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Enzo Vázquez. Central Norte tiene 3 jugadores amonestados.

17:26

26' 2T: Cambio en Gimnasia (J)

Sale Francisco Maidana, entra Maximiliano Casa.

17:20

20' 2T: Cambio en Central Norte

Sale Augusto Berrondo, entra Rodrigo Acosta.

17:20

20' 2T: Cambio en Central Norte

Sale Gianluca Mancuso, entra Matías Moravec.

17:13

13' 2T: Cambio en Central Norte

Sale Pedro Sanz, entra Joaquín Vaquero.

17:10

10' 2T: Tarjeta amarilla para Luciano Ferreyra

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Luciano Ferreyra. Central Norte tiene 2 jugadores amonestados.

17:01

1' 2T: Tarjeta amarilla para Gianluca Mancuso

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Gianluca Mancuso. Central Norte tiene un jugador amonestado.

17:00

Comenzó el segundo tiempo entre Gimnasia (J) y Central Norte

Gimnasia (J) y Central Norte empatan 0 a 0.

Gimnasia de Jujuy vs. Central Norte en vivo, por Primera Nacional de Argentina: minuto a minuto

16:42

42' 1T: Cambio en Gimnasia (J)

Sale Guillermo Cosaro, entra Sebastián Sánchez.

16:41

41' 1T: Tarjeta amarilla para Nicolás Dematei

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Nicolás Dematei. Gimnasia (J) tiene 2 jugadores amonestados.

16:30

30' 1T: Tarjeta amarilla para Guillermo Cosaro

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Guillermo Cosaro. Gimnasia (J) tiene un jugador amonestado.

16:00

Comenzó el partido entre Gimnasia (J) y Central Norte

Ya juegan en el estadio 23 de Agosto por la zona b - fecha 29 de Primera Nacional de Argentina.