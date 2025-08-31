El lobo venció al cuervo y es puntero

Con el gol de Santiago Camacho el equipo albiceleste se quedó con la victoria en casa, imponiendose por 1 a 0 fente a los cuervos
34' 2T: Gol de Gimnasia
Santiago Camacho pone a Gimnasia (J) 1 a 0 frente a Central Norte.
17:28
28' 2T: Tarjeta amarilla para Enzo Vázquez
El árbitro saca una tarjeta amarilla para Enzo Vázquez. Central Norte tiene 3 jugadores amonestados.
17:26
26' 2T: Cambio en Gimnasia (J)
Sale Francisco Maidana, entra Maximiliano Casa.
17:20
20' 2T: Cambio en Central Norte
Sale Augusto Berrondo, entra Rodrigo Acosta.
17:20
20' 2T: Cambio en Central Norte
Sale Gianluca Mancuso, entra Matías Moravec.
17:13
13' 2T: Cambio en Central Norte
Sale Pedro Sanz, entra Joaquín Vaquero.
17:10
10' 2T: Tarjeta amarilla para Luciano Ferreyra
El árbitro saca una tarjeta amarilla para Luciano Ferreyra. Central Norte tiene 2 jugadores amonestados.
17:01
1' 2T: Tarjeta amarilla para Gianluca Mancuso
El árbitro saca una tarjeta amarilla para Gianluca Mancuso. Central Norte tiene un jugador amonestado.
17:00
Comenzó el segundo tiempo entre Gimnasia (J) y Central Norte
Gimnasia (J) y Central Norte empatan 0 a 0.
Gimnasia de Jujuy vs. Central Norte en vivo, por Primera Nacional de Argentina: minuto a minuto
16:42
42' 1T: Cambio en Gimnasia (J)
Sale Guillermo Cosaro, entra Sebastián Sánchez.
16:41
41' 1T: Tarjeta amarilla para Nicolás Dematei
El árbitro saca una tarjeta amarilla para Nicolás Dematei. Gimnasia (J) tiene 2 jugadores amonestados.
16:30
30' 1T: Tarjeta amarilla para Guillermo Cosaro
El árbitro saca una tarjeta amarilla para Guillermo Cosaro. Gimnasia (J) tiene un jugador amonestado.
16:00
Comenzó el partido entre Gimnasia (J) y Central Norte
Ya juegan en el estadio 23 de Agosto por la zona b - fecha 29 de Primera Nacional de Argentina.