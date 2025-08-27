¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
27 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Profesionales de la salud
Altos Hornos Zapla
Rubén Rivarola
Superintendencia de Servicios de Salud
Elecciones 2025
Onda estudiantil
María Antonieta de la Nieves
coimas en discapacidad
Carrera de medicina
Profesionales de la salud
Altos Hornos Zapla
Rubén Rivarola
Superintendencia de Servicios de Salud
Elecciones 2025
Onda estudiantil
María Antonieta de la Nieves
coimas en discapacidad
Carrera de medicina

DÓLAR OFICIAL

$1370.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1360.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

El domingo se definirán los seis finalistas

En primera división masculino y femenino, también en reserva.

Miércoles, 27 de agosto de 2025 01:01

Se jugaron las semifinales del Torneo Apertura "Miguel Quispe" de la Liga Quebradeña de Fútbol y el domingo por la tarde se disputarán los encuentros de vuelta que definirán las finales tanto en primera división masculina y femenina pero también en reserva masculina.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Se jugaron las semifinales del Torneo Apertura "Miguel Quispe" de la Liga Quebradeña de Fútbol y el domingo por la tarde se disputarán los encuentros de vuelta que definirán las finales tanto en primera división masculina y femenina pero también en reserva masculina.

A continuación se detallarán los resultados en femenino, Fundación Volcán igualó 2 a 2 con Defensores de Belgrano y Unión Deportiva Maimará cayó por 1 a 0 con Juventud de Humahuaca.

En reserva, Defensores de Belgrano superó 3 a 1 a Juventud de Humahuaca y Chacarita Juniors le ganó 1 a 0 a Unión Deportiva Maimará. Y en primera masculino, Bárcena Norte superó 3 a 2 a Olimpia FC de Maimará y Unión Deportiva Maimará empató 0 a 0 con Club Atlético Terry.

Las revanchas del domingo se jugarán el domingo en reserva desde las 13.30, en primera femenino a las 15.10 y en primera masculino a partir de las 16.40.

En la cancha de Estudiantes de Humahuaca en reserva se medirán Juventud vs. Belgrano y en Maimará, el local Unión Deportiva recibirá a Chacarita Juniors. En femenino Juventud vs Unión Deportiva Maimará y en Tilcara, en cancha de Belgrano, el dueño de casa vs Fundación Volcán. Y en primera masculino en el estadio "Juan Carlos Ayarde" de Tilcara, Terry vs Unión Deportiva Maimará y en cancha de Olimpia FC, recibirá a Bárcena Norte.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD