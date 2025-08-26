River Plate empató 1 a 1 anoche frente a Lanús

Anoche en el marco de la fecha 6 del torneo Clausura de la Liga Profesional jugó River.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Anoche en el marco de la fecha 6 del torneo Clausura de la Liga Profesional jugó River.

El equipo de Gallardo se midió con Lanús en "La Fortaleza", hogar del "granate".

El duelo en el sur del conurbano bonaerense culminó en parda, 1 a 1. Este resultado le valió al conjunto de la "banda roja" para llegar a las 12 unidades y así liderar en soledad su zona.

Pocas emociones sucedieron en una etapa inicial que tuvo a Lanús como el equipo que más cerca estuvo de abrir el marcador, pero el arquero Franco Armani intervino para mantener el cero del arco "millonario".

Al final de la primera etapa Moreno recibió, eludió y sacó un gran remate tapado por Armani. Luego Marcich no pudo definir cómodo y por ende Lanús no pudo convertir.

Unos cuantos minutos después Losada evitó el primer tanto de River. El guardameta tapó un remate de Portillo y mantuvo el arco en cero.

Así, con el partido 0 a 0 ambos combinados fueron al descanso.

En el complemento, a los 19 se perdió el gol el elenco local. Salvio envió un centro, Castillo llegó a conectar, pero el remate se fue muy desviado.

Sobre los 32 Montiel entró en escena para anotar el primer tanto del partido que puso las cosas 1 a 0 a favor de River.

Cuando parecía que a la victoria se la llevaba el "millo", en la última jugada Castillo empujó el balón al fondo del arco defendido por Armani para poner el 1 a 1 definitivo.

Además, en otro encuentro disputado ayer, hubo victoria de Estudiantes de La Plata 1 a 0 sobre Aldosivi. También ganó Central Córdoba (de visita) 3 a 0 en su duelo frente a Belgrano.