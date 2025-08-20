Ya se programó la 4º instancia doméstica

El ritmo y continuidad van dando partidos más atractivos en el Torneo Clausura "Oscar 'Chacho' Zambrano" en primera división femenino y masculino que ya tiene programada la 4º tras la habitual reunión de los lunes del Consejo Directivo.

El detalle de la jornada es el siguiente y se pondrá en marcha desde el viernes con 4 encuentros. Tal es así que en el estadio "Fausto Tejerina", se verán las caras Atlético Gorriti y General Belgrano a partir de las 14 en femenino y desde las 16 en masculino; en el estadio "La Tablada" jugarán Deportivo El Cruce vs Gimnasia a las 14 las chicas y a las 16 los muchachos; en el predio "Jesús Flores" jugarán Comercio vs Alberdi desde las 14 las mujeres y a las 16 los varones y en "La Tablada" se medirán Universitario vs Lavalle a partir de las 19 en femenino y a las 21 en masculino.

En tanto que el sábado habrá un sólo cotejo que se disputará en el estadio "La Tablada" entre Luján y La Viña desde las 14 las chicas y a partir de las 16 los muchachos. Ya el domingo en "La Tablada" se medirán Palermo vs Malvinas a las 14 las mujeres y a las 16 los varones; en el "Fortín Gaucho" Los Perales vs Talleres desde las 14 en femenino y a las 16 en masculino y en el "Líbero Brabo" San Francisco vs Atlético Palpalá a las 14 las chicas y a las 16 los muchachos. Vale recordar que será reprogramado el duelo entre Nieva y Zapla.