¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
14 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

Liga jujeña de Fútbol
Capacitación
PRIMERA NACIONAL
tenis de mesa
hockey femenino
Copa País
NACIONAL DE VETERANAS EN JUJUY
Escuela Nº 79 “Estanislao Se‑ vero Zeballos”
Humahuaca
Casabindo
Liga jujeña de Fútbol
Capacitación
PRIMERA NACIONAL
tenis de mesa
hockey femenino
Copa País
NACIONAL DE VETERANAS EN JUJUY
Escuela Nº 79 “Estanislao Se‑ vero Zeballos”
Humahuaca
Casabindo

DÓLAR OFICIAL

$1325.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2186.25

DÓLAR BLUE

$1340.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Nacional de hóckey: Deporte y turismo

Deporte y turismo van de la mano, por eso Diego Valdecantos destacó que "este torneo va a tener una importante cantidad de jugadoras que vienen de distintos puntos del país, que vienen a conocer Jujuy, a participar de un evento y van a volver y contarle a sus amigos, familias lo lindo que es nuestra provincia y eso es lo que tiene de importante".

Jueves, 14 de agosto de 2025 01:02

El Secretario de Turismo de la provincia dijo que estos torneos "movilizan la economía, porque trabajarán los hoteles, los restaurantes, bares el mismo club, esto es algo importante para el jujeño este tipo de evento porque hace que Jujuy crezca cada vez más".

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Secretario de Turismo de la provincia dijo que estos torneos "movilizan la economía, porque trabajarán los hoteles, los restaurantes, bares el mismo club, esto es algo importante para el jujeño este tipo de evento porque hace que Jujuy crezca cada vez más".

Para Valdecantos "los equipos tendrán la posibilidad no solo participar en lo deportivo sino en el tiempo libre que tengan para recorrer, comprar artesanías, conocer nuestra cultura, nuestra gastronomía, los vinos de altura, un poco mostrarle todo lo que tiene Jujuy y en sus vacaciones nos puedan elegir", puntualizó.

Entre hoy y mañana estarán arribando las delegaciones a la provincia, por lo tanto ya se las podrá observar surcando las calles del centro, mientras que algunos elencos aprovecharán par visitar el Norte de la provincia y conocer un poco más de las bondades que posee.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD