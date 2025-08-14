Nacional de hóckey: Deporte y turismo

El Secretario de Turismo de la provincia dijo que estos torneos "movilizan la economía, porque trabajarán los hoteles, los restaurantes, bares el mismo club, esto es algo importante para el jujeño este tipo de evento porque hace que Jujuy crezca cada vez más".

El Secretario de Turismo de la provincia dijo que estos torneos "movilizan la economía, porque trabajarán los hoteles, los restaurantes, bares el mismo club, esto es algo importante para el jujeño este tipo de evento porque hace que Jujuy crezca cada vez más".

Para Valdecantos "los equipos tendrán la posibilidad no solo participar en lo deportivo sino en el tiempo libre que tengan para recorrer, comprar artesanías, conocer nuestra cultura, nuestra gastronomía, los vinos de altura, un poco mostrarle todo lo que tiene Jujuy y en sus vacaciones nos puedan elegir", puntualizó.

Entre hoy y mañana estarán arribando las delegaciones a la provincia, por lo tanto ya se las podrá observar surcando las calles del centro, mientras que algunos elencos aprovecharán par visitar el Norte de la provincia y conocer un poco más de las bondades que posee.