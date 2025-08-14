Llegan toros a Casabindo para el toreo de mañana

Los casabindeños en las vísperas de su festividad patronal en honor a la Virgen de la Asunción, hoy participarán en las celebraciones litúrgicas previstas en el programa y a la vez estarán pendientes de la llegada de los toros para el Toreo de la Vincha mañana, desde las 14, en la plaza "Pedro Quipildor".

Se prevé que desde las 17.30 comiencen a llegar al poblado arriados por sus cazadores, evitando en todo momento que pudieran espantarse por el imprevisto cambio de hábitat y la gran cantidad de personas que seguramente estarán observando, provocando una situación indeseada como sucediera en otros años.

El pasado martes partieron en busca de los bravíos toros, hoy a las 9 también saldrán en su búsqueda hacia el paraje Cerro Morado (que está a dos horas de camino desde Casabindo) y a la comunidad de Tolaijo (aproximadamente 5 horas caminando). Desde Doncellas, Eliseo Tito llegará arriando a El guazo.

No es una tarea nada fácil la de los buscadores de toros, deben pasar la mayor parte del día caminando hasta encontrar una huella que los conduzca hacia donde estén los toros; si no logran localizarlos pasan la noche en el campo protegiéndose en una cueva en los cerros soportando temperaturas extremas.

TOREO | COLORADO Y PAPUCHO DESAFIARÁN A QUIENES QUIERAN QUITARLE LA VINCHA.

Nelson Vázquez salió en busca de Papucho y Pío Vázquez de Barroso, también fueron encomendados en esa tarea Eloi Ciares, Pablo Vázquez y otros. Los toros que tampoco dejarán quitarse la vincha de plata por los osados toreros serán El guazo, Caracholo (de Aníbal Vázquez) y otros diez más aproximadamente.

Enrique Cruz, presidente de la Comisión Pro Templo relató que es una tarea ardua y sacrificada de quienes se ocupan de buscar los toros, lo aseguró así porque él también se encargó de ello alrededor de 13 años. El año pasado y en este se ocupó de organizar la festividad y estar atento de cada actividad que se desarrollará en la iglesia hasta diciembre.

"Siempre tenemos que servir a nuestra patrona, (y en la función que está cumpliendo) estoy feliz y contento, somos servidores de ella y siempre le agradecemos lo que nos da", apuntó. Y reconoció también el acompañamiento de su familia, "juntos le estamos dedicando todo a ella", destacó.

Hoy, a las 10, junto a los vecinos y residentes que llegaron para compartir las honras, corpacharán a la Pachamama en la plaza; desde las 14 acompañará a quienes se ocuparán de cambiar el manto a la patrona; más tarde se ocupará en prestar ayudas cuando lleguen los toros y en el anochecer asistirá a la misa de las vísperas y a la Serenata homenaje a la Virgen de la Asunción.

Otras actividades previstas cuando esté oscureciendo, serán el encendido de las luminarias, el espectáculo de fuegos artificiales, la coleada de corderos, y la presentación de la Banda de Música "Virgen de la Asunción".

Estos días previos a la celebración religiosa el pequeño poblado se colmó de visitantes que generalmente se dividen por dos motivos, el primero, expresar su fe a la patrona y el segundo, presenciar el Toreo de la Vincha.