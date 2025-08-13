Vélez Sarsfield empató con Fortaleza y define en Liniers

Vélez Sarsfield obtuvo un gran resultado anoche en Brasil, al empatar cero a cero con Fortaleza en el choque de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Vélez Sarsfield obtuvo un gran resultado anoche en Brasil, al empatar cero a cero con Fortaleza en el choque de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Ahora todo se definirá la próxima semana en Liniers, donde la "V" deberá ganar por cualquier marcador para asegurarse un lugar en el campeonato más importante que se disputa en Sudamérica.

En el primer tiempo, el equipo argentino pareció el local. Es que presionó en los diferentes sectores de la cancha, se adueñó de la pelota e inclusive tuvo las dos oportunidades más claras de gol. Y ambas fue el arquero Helton quien se encargó de ahogar el grito velezano. Primero al ganarle un "mano a mano" increíble a Romero y al final de la etapa cuando se lució ante un cabezazo de Mammana, logrando enviar el balón al córner.

Al arrancar el complemento se vio otra actitud del dueño de casa. Adelantó sus líneas y empezó a inclinar la cancha. El golero Marchiori "bajó" un par de centros al área, pero sin mayores complicaciones.

Pero vía contragolpe, el conjunto de Barros Schelotto tuvo el triunfo en el pies del ingresado Machuca, quien -ingresando al área grande- pateó cruzado y salió apenas desviado. Increíble. Pudo ser la victoria.