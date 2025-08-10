Gimnasia cayó en Tucumán y todo se definirá en Jujuy

Sensaciones encontradas tuvieron las jugadores de Gimnasia al concluir el partido. Es que en el cierre, Atlético Tucumán marcó el dos a uno, cuando parecía que el empate estaba decretado. Igual, la final de la Copa Federal Regional, Zona Norte, quedó abierta y el próximo sábado, en Papel NOA, el equipo jujeño buscará ganar por una mayor diferencia de goles para alcanzar la meta. Obvio que no será fácil, pero la ilusión está.

Sensaciones encontradas tuvieron las jugadores de Gimnasia al concluir el partido. Es que en el cierre, Atlético Tucumán marcó el dos a uno, cuando parecía que el empate estaba decretado. Igual, la final de la Copa Federal Regional, Zona Norte, quedó abierta y el próximo sábado, en Papel NOA, el equipo jujeño buscará ganar por una mayor diferencia de goles para alcanzar la meta. Obvio que no será fácil, pero la ilusión está.

En el estadio de San Jorge, en el "Jardín de la República", se jugó ayer el encuentro de ida. Se sintió la presión de un duelo definitorio en todo momento. Después una etapa inicial intensa, se fueron al descanso con el marcador uno a uno, marcando los goles Erika López, de penal, para las "lobitas" y Jacqueline Torossi para el local.

En el complemento, con el último suspiro, la ingresada Alicia Lizárraga anotó el gol del triunfo.

Gimnasia formó con Valentina Cruz; Guadalupe Abracaite, Luz Alvez, Lourdes Sánchez, Milagros Sánchez; Eunice Flores, Julieta Infante, Giuliana Gutiérrez; Erika López; Josefina Murillo y Agustina Ruiz. DT: Héctor Soria.

Mientras que el "decano" alistó a Adriana López, Victoria Miguez, Camila Juárez, Rosario Sosa, Aylén Coronel, Brenda Diosques, Liza Nicolás, Brisa Albornoz, Ludmila Montero, Gianina Ledesma y Jacqueline Torrosi. DT: Emiliano Herrera.

Estadio: San Jorge (Tucumán). Árbitro: Luis Salcedo (Catamarca).

Con el dos a uno, la serie quedó abierta y el equipo "albiceleste" intentará repetir la hazaña de la temporada pasada de Sportivo Palermo, que ganó esta competencia y representó la zona en el Copa Federal de AFA, donde se enfrentan los mejores del interior con los clubes ubicados en los 8 primeros puestas del torneo de la Primera División. Todos los encuentros se disputan en Buenos Aires y la final en el predio "Lionel Messi".