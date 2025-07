Gimnasia y la obligación de ganarle hoy al "Cadu"

Gimnasia juega hoy otra final. Y aunque, como decimos siempre, falta mucho camino por recorrer hasta la finalización de la Primera Nacional, cada juego es importante.

El puntero de la Zona B está obligado a ganarle hoy a Club Atlético Defensores Unidos de Zárate, popularmente conocido como el "Cadu". Es que necesita cosechar las tres unidades para correr riesgo su liderazgo, atendiendo que acumula 42 unidades y su inmediato perseguir, el "lobo" mendocino, tiene 40 y también sale al ruedo esta tarde, un hora antes que los jujeños, enfrentando en su casa Temperley.

A partir de las 16, en el estadio "23 de Agosto", el equipo de Matías Módolo buscará gritar victoria para mantenerse bien arriba y al mismo saldar una deuda pendiente que tiene con sus seguidores hinchas: hace tres fechas que no triunfa en Jujuy. Viene tres empates al hilo, pero como triunfaba de local pudo seguir en la cima.

En la jornada pasada no pudo con Estudiantes de Caseros, en Buenos Aires, y ahora necesita retirarse de su casa con los brazos en el alto.

Precisamente, la injusta expulsión del arquero Milton Álvarez -fue castigado sólo con una fecha de suspensión tratando de remediar el error del árbitro Gonzalo Pereira- llevará al debut de Sebastián Anchoverri desde el inicio.

Si bien "Seba" ingresó por Francisco Maidana para ocupar el arco durante el duelo el fin de semana pasado, esta tarde lucirá el buzo número uno. Los otros cambios serán Diego López por Franco Palazzo, quien llegó a las cinco amonestaciones, y Francisco Molina (recuperado de una lesión muscular) en lugar de Matías Noble.

Es indudable que el retorno del "Oso" Molina genera expectativas, ya que se trata de un jugador que no tan sólo se proyecta con criterio por la banda izquierda, sino que además puede asociarse con Maidana a la hora de generar fútbol y así no depender de pelotazos improductivos.

Enfrente está el "Cadu", que se encuentra muy comprometido con el descenso y sabe que el empate es un buen resultado. Viene de caer en su cancha con Gimnasia de Mendoza dos a cero.

Un puntero muy cuestionado

San Martín de Tucumán recuperó la cima de la Zona “A” al empatar ayer como local con Tristán Suárez uno a uno y “aprovechar” que Atlanta, el líder hasta la víspera, cayó en manos de Los Andes. Ambos suman 39 unidades, pero el “santo” tiene mejor diferencia de goles. Los hinchas, en la Ciudadela, mostraron su disconformidad por el rendimiento del equipo, pero el entrenador Ariel Martos no tuvo autocrítica al respecto. “El primer tiempo fuimos protagonistas y luego tuvimos un pequeño quedo. Ellos aprovecharon ese momento para empatar.

Luego se nos cerraron los caminos y terminamos tirando centros. Defensivamente no sufrimos sobresaltos. Yo no sé si a los otros equipos le juegan como a nosotros. Lo intentamos hasta el último y lamentablemente no se dio”, dijo. “Yo lo vi al equipo no golpeado pero sí con bronca. Este es un grupo que me demuestra que se levanta. Es un grupo con mucha personalidad. Lo importante es llegar con vida al spring final y pelear”, expresó Martos. “Es un torneo duro. Lo que nosotros intentamos plasmar en el campo de juego no se realiza. El rival juega. Lo intentamos y no sucede. Es un torneo en general donde no hay equipos vistosos. El hecho de intentarlo me deja conforme”, expresó el entrenador.