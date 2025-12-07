Polideportivo a pleno

El Gobierno de la Provincia de Jujuy inauguró la recuperación integral y puesta en valor del polideportivo del barrio 76 Viviendas de Alto Comedero, conocido como "La Jaula", tras un trabajo conjunto entre la Secretaría de Deportes y la Secretaría de Infraestructura.

Las obras realizadas renuevan un espacio clave para el deporte, que desde están al servicio de los vecinos para actividades deportivas y comunitarias.

Entre las calles Arrabás y Piedra, el polideportivo vuelve a ser un punto de encuentro para la práctica deportiva en un ámbito seguro y accesible. Su puesta en valor forma parte del compromiso del Gobierno provincial de ampliar y mejorar la infraestructura destinada al deporte en Jujuy.

En ese marco, el secretario de Infraestructura, José Suarez, destacó que la revalorización de este espacio responde a "la decisión de la provincia de avanzar en obras que beneficien a la gente".

Asimismo, destacó la articulación entre las diversas áreas del Estado, sosteniendo que "el trabajo conjunto, sumado a la participación activa de organizaciones de la sociedad civil es el camino que elegimos seguir".

Por su parte, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, ponderó que "la gran cantidad de obras vinculadas al deporte en toda la provincia asegura la comunión que se produce junto a la promoción de hábitos saludables, actividades lúdicas, cognitivas y físicas. Es muy importante para el desarrollo integral de toda la comunidad".

"Es un espacio moderno para la realización de múltiples actividades físicas", expresó Calvetti.

En este sentido enfatizó que "los vecinos se van a apropiar y cuidar del polideportivo, porque se trata de obras que contagian y derraman cosas positivas para toda la comunidad".

Finalmente, anticipo que se va a trabajar junto al Centro Vecinal de las 76 Viviendas para futuras actividades como colonia de vacaciones y olimpiadas, entre otras.

De esta manera, los vecinos del populoso barrio tendrán un lugar ideal para realizar actividades deportivas al aire libre y más en esta época del año.

El polideportivo abrió nuevamente sus puertas para que todos disfruten sus bondades.

Trail de los Diques

Más de 700 atletas de Jujuy y provincias vecinas se darán cita hoy para participar en el esperado “Trail de los Diques 2025”, que recorrerá el impresionante perilago de los diques La Ciénaga y Las Maderas. Organizado bajo la iniciativa del Programa Jujuy Trail por la Secretaría de Deportes, en articulación con diversas áreas del Gobierno provincial como el SAME, la Policía de la Provincia, el Municipio de El Carmen y la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques, la carrera contará con un amplio esquema de seguridad y asistencia. Las distancias disponibles para el desafío son: 5K, 10K, 21K y 35K, todas con punto de largada en el Dique La Ciénaga. Por otro lado, se supo que Jujuy será sede de una fecha del Circuito Regional de Triatlón en febrero.

Se agradeció el apoyo del gobernador Carlos Sadir, el ministro Normando Álvarez García, y el intendente local, Víctor Gonzales.