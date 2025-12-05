Expectativa por conocer a los rivales de Argentina

La Selección Argentina conocerá a sus rivales en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, cuando se lleve a cabo el sorteo en el Centro John F. Kennedy de Washington, el próximo viernes.

El sorteo del Mundial 2026 está programado para arrancar hoy a las 14.

Argentina, que es dirigida por Lionel Scaloni y que buscará convertirse en la tercera selección en ganar dos ediciones consecutivas de un Mundial (solo lo hicieron Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962), será una de las 12 cabezas de serie, por lo que evitará cruzarse con las grandes potencias al menos en la fase de grupos.

El Mundial 2026 contará con un nuevo formato, ya que por primera vez habrá 48 selecciones participantes que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos. de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón.

Así estarán conformados los bombos en el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Margil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Uefa, Repechaje Uefa, Repechaje Uefa, Repechaje Uefa, Repechaje internacional y Repechaje internacional.

El sorteo formará 12 grupos (A a L) de 4 equipos cada uno -uno por cada bombo, donde los tres anfitriones ya tienen asignados sus grupos: México (A), Canadá (B) y Estados Unidos (D) ocuparán posiciones fijas en Grupos predeterminados. Para bombos 2, 3 y 4, la posición exacta dentro del grupo (quién va en A2, A3, A4, etc.) se definirá según un patrón preestablecido por la organización del sorteo.

Con la excepción de Europa (Uefa), las reglas estipulan que ningún grupo puede tener dos equipos de la misma confederación. En el caso de Europa, por su cantidad de selecciones, un grupo puede tener como máximo dos equipos europeos.

Además, y como novedad para equilibrar el torneo, los cuatro equipos mejor rankeados (no anfitriones) serán distribuidos de tal forma que, si ganan sus grupos, no se crucen entre sí antes de las semifinales.

Es decir: los primeros y segundos del ranking (Argentina y España) estarán en mitades opuestas del cuadro de eliminación; lo mismo ocurre para tercero y cuarto que son Francia e Inglaterra. Esta tarde se conocerán los rivales de Argentina y otra vez, la ilusión está en marcha.

Sería el último Mundial del crack rosarino

El astro argentino Lionel Messi conocerá hoy a los rivales de la Selección en la fase de grupos del Mundial 2026, que será su último gran desafío con la “albiceleste”. El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 podría ser el último gran desafío de Messi, ya que cumplirá 39 años durante el torneo, por lo que todo indica que serán sus últimos partidos con la camiseta que tanto disfrutó en los últimos años. La “Pulga” todavía no confirmó su presencia en el Mundial, ya que aclaró que no quiere ser una molestia o un problema para sus compañeros: “Soy consciente de que es un Mundial, es lo más grande que hay a nivel de competencia.

Estoy ilusionado, pero lo voy a llevar día a día”. Sin embargo, todo indica que dirá presente y ya casi no hay dudas al respecto. En caso de disputar el próximo Mundial, Messi se convertirá junto con el portugués Cristiano Ronaldo (que jugará el torneo con 41 años) en el primer jugador en decir presente en seis ediciones.

El otro que puede sumarse a la lista es el arquero mexicano Guillermo Ochoa, aunque este último no jugó partidos en todas las ediciones para las que fue convocado. La primera participación de Messi en un Mundial fue en Alemania 2006, donde Argentina cayó en los cuartos de final frente al local. Mientras que en Qatar 2022 consiguió la frutilla del postre para su carrera, pero en el Mundial 2026 podría escribir una nueva página dorada y así poner al mundo del fútbol a sus pies.