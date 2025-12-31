"Jugando en Vacaciones", el lunes arranca en Palpalá

Ya se anunció el programa "Jugando en Vacaciones Modo Verano", que arrancará el 5 de enero y se extenderá hasta el 29 de enero. La actividad se desarrollará en distintos barrios de Palpalá como ser Centro Forestal donde habrá Olimpiadas, después en los nodos de Santa Bárbara, General Savio, San José y Canal de Beagle, con esquemas diarios por la mañana y tarde. Además, se incluirán salidas al cine y al parque acuático, cerrando con el Carnaval de Newcom, con la participación confirmada de 8 equipos que algunos de Salta y Tucumán.

Cabe destacar que este programa municipal es totalmente gratuito, un esfuerzo que se hace desde el municipio para apoyar y contener a las familias en estas vacaciones. Los padres podrán consultar sobre el programa a partir del 5 de enero en la dirección de Deportes, estadio Olímpico (calle Chacho Peñaloza) para conocer las actividades disponibles cerca de su barrio.

Marcelo Ansonnaud, director de Deportes, detalló que "la idea es replicar lo que hicimos en invierno, nada más que extendido en el tiempo, teniendo en cuenta que las vacaciones ahora tienen más días. El estado municipal con la figura del intendente Rubén Eduardo Rivarola sale a contener a los chicos. Por eso hemos implementado un programa que se llama Jugando en Vacaciones modo verano, que arrancará el lunes 5 de enero y tendrá distintas alternativas. Una de ellas en Centro Forestal donde se disputarán las Olimpiadas, ahí va un equipo de la Dirección de Deportes encabezadas por Juan Carlos García, pero también tendremos actividades en el nodo del barrio Santa Bárbara. Una semana en Forestal y otra en Santa Bárbara. Entonces todos los chicos van a poder participar y vamos a unificar esquemas cuando vayamos al cine Zapla los miércoles por la tarde o cuando vamos al parque acuático, los viernes por la mañana", agregando que "saliendo del nodo de Santa Bárbara nos instalaremos en el barrio General Savio, donde vamos a presentar alternativas para los chicos que no sólo serán de Savio, sino de barrios aledaños también durante una semana, después en barrio San José donde habrá juegos con un esquema ídem, no sólo juegos con la pelota y si sacarlos del estilo convencional con variedades de juegos. Para cerrar en barrio Canal de Beagle donde cuenta con pista de patín, estadio Olímpico, pista de atletismo y cancha de hóckey culminando el 29 de enero. El gran cierre será con el Carnaval de Newcom con 8 equipos, algunos de otras provincias", sentenció.