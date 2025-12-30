25°
30 de Diciembre, Jujuy, Argentina
PRIMERA NACIONAL

Gimnasia de Jujuy abre el juego de la Primera Nacional 2026

El debut será el próximo viernes 6 de febrero a partir de las 21 horas en el "Estadio 23 de Agosto".

Martes, 30 de diciembre de 2025 22:31

El partido marcará el inicio oficial del campeonato para el conjunto jujeño, que buscará comenzar el torneo con un resultado positivo ante su público.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy debutará en la Primera Nacional 2026 el próximo viernes 6 de febrero, a horas 21, en el estadio “23 de Agosto”. El equipo albiceleste recibirá a Ferrocarril Midland por la Zona B.

Por otra parte, la agenda de compromisos del “Lobo” prevé la posibilidad de que el elenco jujeño enfrente a Central Córdoba de Santiago del Estero el miércoles 11 de febrero, en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina.

