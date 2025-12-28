Con "Dibu", Aston Villa lo dio vuelta

El Aston Villa, que tiene como una de sus grandes figuras al arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez, se impuso por 2-1 como visitante ante el Chelsea, para igualar un récord histórico y mantenerse en la pelea por el título en la Premier League.

El Chelsea se había puesto en ventaja en el primer tiempo con el gol del delantero brasilero Joao Pedro, pero el Aston Villa pudo dar vuelta la historia en un gran segundo tiempo gracias a un doblete del atacante inglés Ollie Watkins, el héroe de la noche londinense.

Joao Pedro fue el encargado de anotar el único gol de la primera mitad, cuando desvió la pelota en el área chica, tras una floja reacción del "Dibu" Martínez en un tiro de esquina.

Sin embargo, el Aston Villa tuvo una impresionante reacción en el complemento. Primero llegó al empate a los 18 minutos, poco después de ingresar desde el banco de suplente. Finalmente, cuando parecía que el asunto iba a terminar igualado, Watkins terminó de convertirse en héroe al imponerse en las alturas y estampar el 2-1 definitivo para el Aston Villa a poco más de cinco minutos para el final del partido.

Este grandísimo triunfo en Stanford Bridge le permitió al Aston Villa llegar a la gran marca de 11 triunfos consecutivos, racha que no enlazaba desde 1914, y alcanzar los 39 puntos para mantenerse tercero y a solo tres unidades del líder, que es el Arsenal. En el Aston Villa también jugó el mediocampista argentino Emiliano Buendía, que esta temporada es clave para los "villanos".

El Chelsea, por su parte, contó con los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garncacho como titulares. El equipo londinense tiene solo 29 puntos, está quinto en la tabla y lejos de conseguir una regularidad que le permita pelear por el título. En la próxima fecha, el Aston Villa tendrá una oportunidad inmejorable, ya que visitará al Arsenal y si le gana lo alcanzará en la primera posición.

En tanto que Manchester City le ganó 2-1 como visitante al Nottingham Forest y sigue en la segunda posición, solo por debajo del Arsenal. Los goles para los "citizens" los hicieron el mediocampista neerlandés Tijjani Reijnders y el delantero francés Rayan Cherki, mientras que para el Nottingham Forest marcó el mediocampista inglés Omari Hutchinson.