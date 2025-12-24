El piloto nacional Agustín Canapino se llevó el "oro"

El piloto Agustín Canapino obtuvo el Olimpia de Oro 2025, premio que se le otorga al mejor deportista argentino del año, al tiempo que el mediocampista de Rosario Central Ángel Di María se quedó con el de plata en la terna de Fútbol, durante una ceremonia llevada acabo este lunes en la Usina del Arte por el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires.

Canapino obtuvo la estatuilla dorada por segunda vez tras vencer en la terna de plata a Franco Colapinto, el piloto que se desempeña en la Fórmula 1.

Luego de haber conseguido la máxima distinción del deporte argentino en 2018, Canapino volvió a conquistar el galardón con argumentos más que notables, ya que, a los 35 años hizo historia a nivel nacional al coronarse en el Turismo Carretera, TC 2000 y TC Pick Up.

Por su parte, Diego Armando Maradona fue galardonado con el Olimpia Infinito 2025, en un reconocimiento destinado a homenajear a la trayectoria de los deportistas argentinos fallecidos.

El premio fue recibido por Dalma y Gianinna, sus hijas, quienes le dedicaron unas emotivas palabras hacia su padre al momento de subir al escenario. Se llevaron todos los aplausos de los presentes y más de uno no pudo contener las lágrimas al recordar al "Diez".

En tanto, el Olimpia de Brillantes fue para el basquetbolista Ricardo Primitivo González , campeón mundial con la Selección argentina en 1950. González, de 100 años, estuvo en la ceremonia y recibió el reconocimiento.

Todos los ganadores fueron los siguientes.

Ajedrez: Faustino Oro. Artes Marciales Mixtas: Ailín Pérez. Atletismo: Florencia Borelli. Automovilismo: Agustín Canapino. Básquet: Facundo Campazzo. Billar: Valentino Oliveto. Bochas: Carmelo Retamar. Boxeo: Evelin Bermúdez. Canotaje: Aramis Sánchez Ayala. Cestobol: Santiago Díaz. Ciclismo: Julieta Benedetti. Deportes de invierno: Franco Dal Farra. Equitación: Manuel Chechic. Esquí náutico: Eugenia De Armas. Esgrima: Isabel Di Tella. E-Sport: Lucía Dubra. E-Sport (equipo): Leviatán. Fútbol: Ángel Di María. Futsal: Juan Cruz Freijo. Gimnasia: Julieta Lucas. Golf: Ángel Cabrera. Handbol: Diego Simonet. Hockey sobre césped: Tomás Santiago. Hockey sobre patines: Gonzalo Romero. Judo: Mariano Coto. Karate: Juan Gallardo. Lucha: Agustín Destribats. Motociclismo: Valentín Perrone. Natación: Agostina Hein. Pádel: Agustín Tapia. Paralímpicos: Iñaki Basiloff. Patín: Facundo Nieva. Pato: Justo Bermúdez. Pelota: Facundo Andreasen. Polo: Adolfo Cambiaso (h). Remo: Santino Menín, Rugby: Santiago Carreras. Softbol: Luciano Biondi. Taekwondo: Ignacio Espíndola. Tenis: Horacio Zeballos. Tenis de mesa: Horacio Cifuentes. Tiro: Julián Gutiérrez. Turf: Francisco Goncalves. Vóley: Agustín Loser. Yachting: Catalina Turienzo.