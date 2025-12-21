Gran apoyo de medios periodísticos

Pasó una nueva edición de la tradicional Fiesta Provincial de Deporte. En la bella Tilcara, los deportistas destacados de Jujuy recibieron su justo reconocimiento y la noche concluyó con el tirador Nicolás Clady adjudicándose el "Cóndor de Oro 2025".

FIESTA DEL DEPORTE | EL FÚTBOL PRESENTE CON MARIO LOBO A LA CABEZA

Organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de la Provincia, con el apoyo de la Secretaría de Deportes de la Provincia y la comuna local a cargo de la intendente Sonia Pérez, no faltó nadie a la cita. También hubo momentos emotivos cuando se recordó a quienes nos dejaron este año, y se homenajeó en vida a Juan Catacata y René Camacho.

JUAN CATACATA (CENTRO)

Las 350 personas que asistieron al salón municipal "José de San Martín" disfrutaron de la entrega con dos conductores de lujo y pertenecientes a la entidad organizadora: Andrea Suárez y Rodrigo Santillán. Ellos reflejaron a través de los micrófonos el sentir de los galardonados y no dejaron ningún detalle librado al azar.

Eso sí, el éxito rotundo de la Fiesta del Deporte radicó al mismo tiempo por la cobertura periodística que tuvo. Con la transmisión impecable del streaming de El Tribuno de Jujuy, no tan sólo en la provincia sino también en diferentes lugares del mundo, se siguió las alternativas de la ceremonia. Canal 5 de Libertador General San Martín, infotilcara.com.ar, Canal 7 de Jujuy con ingresos en vivo, entre otros, transmitieron las diferentes alternativas del evento.

BRILLANTE | LA CONDUCCIÓN DE RODRIGO SANTILLÁN Y “ANDY” SUÁREZ.

Obviamente, los diarios edición papel al día siguiente y la mayoría de las páginas digitales de la provincia brindaron una amplia cobertura, algo que Círculo agradeció.

Vale recordar que los distinguidos, con los Cóndores de Plata, fueron los siguientes. Atletismo: Santiago Fernández. Trail: Adrián Gaspar. E-sports: Lucas Garay. Automovilismo: Matías Clapier. Karate: Tahiel Audamás. Padel: Lucas y Nicolás Farfán. Hándbol: Alberto Rodríguez. Ajedrez: Eduardo Robledo. Fútbol femenino: General Belgrano de Tilcara. Fútbol infantil: Hugo Sánchez. Fútbol quebradeño: Unión Deportiva Maimará. Fútbol profesional: Francisco Maidana. Natación: Amaya Simón. Golf: Oscar "Cacho" Abraham. Ciclismo: Máximo Gómez Ortuño. Gimnasia de trampolín: Santiago Ferrari. Triatlón: Rodrigo Burgos. Judo: Marcelo Torres. Pesas: Fátima Chungara. Boxeo: Alfonso Irigoytía. Patín artístico: Santino Torena. Vóley: Camila Hiruela. Básquet: Oscar "Chispa" Vaquera. Hóckey: Marco Cuadri. Rugby: Justino Rey Campero. Tiro: Nicolás Clady. Karting: Adolfo Serna. Mountain bike: Agustina Apaza. Tenis: Josefina Miranda. Tenis de mesa: Daniela Zapatero. Fútbol local: Carmen Galán. Taekwondo: Mateo Bordiga.