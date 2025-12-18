"La Mielera será el complejo deportivo más importante"

El intendente de la ciudad de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo, recorrió las obras de la cancha de césped sintético que se está construyendo en el predio La Mielera ubicado en el acceso sur. "Será el Complejo Deportivo más importante de la provincia y el NOA", anunció.

"El año que viene el complejo va a seguir creciendo cada vez más, será, como ya lo vengo anunciando, un complejo social y deportivo, el más importante de la provincia de Jujuy y el NOA, La Mielera, Mielera 1 y Mielera 2 que está ubicado del otro lado de las vías, vamos a estar trabajando arduamente durante todo el año que viene", detalló el jefe comunal.

Bravo remarcó que "con la presencia de la gente de Forbes Argentina, dimos inicio a la segunda etapa de la flamante cancha de hóckey de césped sintético, están colocando la alfombra artificial, van a estar trabajando hasta el jueves, inclusive este jueves estarían terminando ya la colocación de todo el césped para que la cancha ya quede en condiciones de que se practique el hóckey", sostuvo.

Realmente "está quedando hermoso", prosiguió destacando al tiempo que le contó a la gente "que ya estamos trabajando con todo lo que va a ser el cercado perimetral de esta cancha, estamos cerrando en estos días como ya lo anuncié la compra de una segunda cancha de césped sintético para hóckey que va a estar ubicada en la zona cercana a la actual cancha, hacia el sur, es decir hacia el centro de lucha contra el fuego, en el sector donde se juega actualmente al hóckey".

Esto sumado a que tanto Atlético San Pedro como La Esperanza Golf Club "traen sus instalaciones aquí, así que vamos a tener, calculemos en abril del año que viene, en funcionamiento en este predio, las dos canchas reglamentarias de césped sintético para el hockey, más dos canchas chicas, la de Atlético y la de El Golf", detalló Julio Bravo.

El intendente sampedreño contó que "los cuatro escenarios van a estar iluminados, para lo que se espera que en ese instante tengamos también ya finalizados los vestuarios, que van a ser comunes para este complejo".

Desde enero en el predio de La Mielera comienzan a construir lo que va a ser el sector de tribunas y la iluminación, todo con el sistema led "por eso digo, abril, mayo del año que viene, a más tardar, tendremos ya en funcionamiento, será el complejo de hóckey más importante de la provincia de Jujuy seguro, y seguramente, no conozco mucho, pero no va a haber ni en Salta ni en Tucumán un complejo de las características de este que estamos haciendo acá con la ayuda del Gobierno provincial", finalizó Bravo.