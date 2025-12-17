Tilcara recibe hoy a la gran Fiesta Provincial del Deporte

Hoy es el gran día. Se acabó la espera. Desde las 18, en la bella Tilcara, más precisamente en el salón municipal "José de San Martín", se realizará la Fiesta Provincial del Deporte. Transmite el canal de Streaming de El Tribuno +.

La tradicional entrega por primera vez en su historia se traslada a la Quebrada, marcando un hito en esta premiación, donde los mejores del año en cada disciplina reciben el Cóndor de Plata y entre ellos surgirá el Cóndor de Oro 2025.

Organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy con la valiosa colaboración del Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la Secretaría de Deportes, y la municipalidad tilcareña se espera vivir una ceremonia única.

Es que también habrá un reconocimiento a quienes nos dejaron este año y a los dirigentes que trabajan en silencio en pos del deporte.

Por último, la intendente Sonia Pérez confirmó que habrá un colectivo para trasladar a los homenajeados que saldrá a las 15 en la punta del parque San Martín.

A continuación, detallamos los premiados y sus logros alcanzados:

Automovilismo: Matías Clapier. Animador del campeonato argentino de Turismo Pista, ganando inclusive una fecha. Gran año para el piloto jujeño que junto al Yiyo Competición y el apoyo de sus sponsors recorre el país. Karate: Tahiel Audamás. Campeón argentino, medalla de oro en los Juegos Evita Nacionales y primero en el Ranking Nacional, y esta distinción también queremos hacerla extensiva a Julieta Siufi y Lautaro Hinojosa, compañeros en la histórica actuación jujeña en Mar del Plata. Padel: Lucas y Nicolás Farfán. Ganadores de la Copa Padel, torneo que fue éxito total al convocar a jugadores de ambos sexos de diferentes puntos de la provincia. Los hermanos también compitieron en el Panamericano de Misiones, tras consagrarse subcampeones en Córdoba. Hándbol: Alberto Rodríguez. Profesor de Club Universitario. En un año sin actividad oficial, con los equipos de infantiles, menores y cadetes de ambos sexos compitió a nivel local y regional. Viajaron a Salta y La Rioja. También asistieron al Nacional de Cadetes. Ajedrez: Eduardo Robledo, histórico formador de trebejistas campeones en toda la provincia. Siempre buscando difundir la actividad y con la misma pasión por el deporte-ciencia. Fútbol femenino: General Belgrano de Tilcara, equipo nuevamente campeón de la Liga Quebradeña de Fútbol y que continúa marcando el camino a las nuevas generaciones de futbolistas mujeres. Fútbol infantil: Hugo Sánchez. Técnico de Club Atlético Terry, profesor y formador de numerosos futbolistas tilcareños que aprendieron de sus enseñanzas, siempre inculcando que el deporte es salud.

Fútbol quebradeño: Unión Deportiva Maimará se consagró campeón quebradeño y por primera vez clasificó al Regional, que organiza el Consejo Federal. Se trató de un hecho histórico para el club. Invitamos a su presidente y jugador, Claudio España. Fútbol profesional: Francisco Maidana. El sampedreño fue el mejor jugador de Gimnasia.