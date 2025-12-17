22°
17 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Tumbaya
Córdoba
Susques
violencia
Frente Justicialista
Narcotráfico
educación
hándbol
19 de abril
Liga Jujeña
Tumbaya
Córdoba
Susques
violencia
Frente Justicialista
Narcotráfico
educación
hándbol
19 de abril
Liga Jujeña

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1500.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Otros destacados

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 00:00

Además en vóley Camila Hiruela, campeona en la Liga de España, defendiendo los colores de Deportivo Heidelberg Volkswagen. Básquet: Oscar "Chispa" Vaquera. Hóckey: Marco Cuadri. Rugby: Justino Rey Campero. Tiro: Nicolás Clady. Karting: Adolfo Serna. Mountain bike: Agustina Apaza. Tenis: Josefina Miranda. Tenis de mesa: Daniela Zapatero. Fútbol local: Carmen Galán. Taekwondo: Mateo Bordiga. Atletismo: Santiago Fernández. Trail: Adrián Gaspar. E-sports: Lucas Garay. Periodistas distinguidos: Claudio Serra (San Salvador), Gonzalo Vilte (Tilcara), Samuel Rentería (Perico) y Sergio Lugo (San Pedro). Por su apoyo constante al deporte durante todo el año: El gobernador de Carlos Sadir; el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; el secretario de Deportes de la Provincia, Luis Calvetti; la intendente de Tilcara, Sonia Pérez.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD