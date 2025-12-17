Otros destacados

Además en vóley Camila Hiruela, campeona en la Liga de España, defendiendo los colores de Deportivo Heidelberg Volkswagen. Básquet: Oscar "Chispa" Vaquera. Hóckey: Marco Cuadri. Rugby: Justino Rey Campero. Tiro: Nicolás Clady. Karting: Adolfo Serna. Mountain bike: Agustina Apaza. Tenis: Josefina Miranda. Tenis de mesa: Daniela Zapatero. Fútbol local: Carmen Galán. Taekwondo: Mateo Bordiga. Atletismo: Santiago Fernández. Trail: Adrián Gaspar. E-sports: Lucas Garay. Periodistas distinguidos: Claudio Serra (San Salvador), Gonzalo Vilte (Tilcara), Samuel Rentería (Perico) y Sergio Lugo (San Pedro). Por su apoyo constante al deporte durante todo el año: El gobernador de Carlos Sadir; el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; el secretario de Deportes de la Provincia, Luis Calvetti; la intendente de Tilcara, Sonia Pérez.