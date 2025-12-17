Más reconocimientos

Además en natación: Amaya Simón. Destacada nadadora, que viene de conseguir cuatro medallas en los pasados Juegos Evita Adaptados que se realizaron en Mar del Plata. Golf: Oscar "Chacho" Abraham Fuad. Comenzó a jugar en 1968 en La Esperanza Golf y fue campeón del club dos años después. Ciclismo: Máximo Gómez Ortuño. Convocado a la Selección Nacional Sub 23. Después de tres años en Europa, compitió en la "temporada de ruta" para Sportivo Olimpia Melo de Uruguay, ganando precisamente la tradicional vuelta del país charrúa. Representó a Jujuy en los Juegos Jadar. Gimnasia de trampolín: Santiago Ferrari. El actual Olimpia de Plata fue tercero la Scalabis Cup, tradicional competencia de gimnasia que se realiza en Portugal, y donde el jujeño se subió al podio en doble mini tramp. También dijo presente en el Mundial de China. Mientras que en los Juegos Jadar culminó segundo en salto de trampolín. Triatlón: Rodrigo Burgos. El mejor triatleta que dio Jujuy es campeón argentino. Judo: Marcelo Torres. Fue medalla de oro en los recientes Juegos Jadar, que se realizaron en Rosario (Santa Fe). Pesas: Fátima Chungara. La tilcareña es un deportista ejemplar, a puro esfuerzo y tesón. Boxeo: Alfonso Irigoytía. Sinónimo de boxeo en Jujuy. Patín artístico: Santino Torena, estuvo en el Panamericano Juvenil realizado en Buenos Aires, logrando subirse al podio entre los mejores.