Menéndez quiere la revancha en Gimnasia

Después de oficializar la renovación de su contrato con Gimnasia y Esgrima de Jujuy, el delantero Cristian Menéndez expresó sentirse "muy feliz y contento", destacando que tras finalizar el año deportivo "buscaba quedarme en la provincia" para la temporada 2026.

En este marco, el "Polaco" indicó que "como todos, me quedé con una espina muy grande este año" y manifestó su "deseo de revancha" en la temporada que viene, para lo cual "trabajaremos duro".

De cara a los próximos compromisos que deparan el 2026, dijo tener "las mejores expectativas para lo que viene", buscando "repetir el gran 2025 que tuvimos y mejorarlo".

Finalizando, Menéndez dedicó un mensaje a "toda la familia loba", deseando "un gran año para todos".

Críticas de Módolo

EN CHACARITA | MATÍAS MÓDOLO HABLÓ DE GIMNASIA-MADRYN.

El flamante técnico de Chacarita Juniors, Matias Módolo, habló en Mundo Ascenso por La Red AM 910 sobre el armado del plantel funebrero de cara al próximo torneo de la Primera Nacional.

"El 80, 90 por ciento del plantel ya lo tenemos cerrado. Estamos contentos, estamos achicando mucho el margen de error, no los queremos apurar", declaró.

Además reconoció que "Chacarita nos mostró un interés pleno. La valoración sobre uno esta buena, pero es mas importante la que tiene uno mismo. Hay que seguir buscando el crecimiento".

Sobre lo ocurrido cuando dirigía Gimnasia al enfrentar a Deportivo Madryn en el Reducido, Módolo comentó que "fue una situación que no me tocó vivir nunca, era muy feo lo que estaba pasando".

Y luego realizó una crítica a la dirigencia "loba", al afirmar que "cada uno en su rol tiene que hacer las cosas correctamente. Eso es muy importante y me queda como aprendizaje. Si el club no está ordenado, es difícil conseguir cosas. Para lograr cosas hay que tener trabajo en equipo, hay que estar unidos".

El "Manuel Guerrero"

Gimnasia informó que se viene el torneo infantil de fútbol "Manuel Negro Guerrero", un certamen destinado a escuelitas y equipos juveniles de toda la provincia. Se jugará entre viernes y sábado próximo en el estadio "23 de Agosto" y el complejo Papel NOA.

El campeonato está dirigido a las categorías 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, con la participación de equipos que deberán contar con hasta 16 jugadores. Las inscripciones se recibirán hasta mañana -último plazo- en la sede del club, ubicada en Humahuaca 95, en los horarios de 9 a 13 y de 17 a 21. Desde la organización destacaron la importancia del evento como una oportunidad para promover el deporte infantil, el desarrollo formativo y la integración entre los jóvenes futbolistas.

Echaron al “Pulga” Rodríguez de Colón

La decisión futbolística unificada entre el flamante secretario deportivo y el técnico de Colón de Santa Fe fue muy clara: Luis Miguel Rodríguez no formará parte del proyecto 2026 en ninguno de los lugares que tiene un plantel superior. Así, entre Diego Colotto y Ezequiel Medrán, dieron por terminada la carrera del “Pulga” en un club donde fue ídolo, capitán, goleador y campeón. Ahora, es tarea de José Alonso y la flamante directiva encontrar el arreglo económico.

Con un contrato importante para la categoría, al “Pulga”, exAtlético Tucumán y Gimnasia de Jujuy, se le deben cuatro meses completos de salarios y quedan otros 12 sueldos más, ya que el contrato está firmado hasta final del año que viene: se termina el 31 de diciembre de 2026, porque así lo firmó el expresidente, Víctor Francisco Godano. Roberto San Juan es, además de agente Fifa y representante de Luis Miguel Rodríguez, amigo personal de “Pulga” de toda la vida. Con la decisión tomada por Colón, quien maneja al delantero habló con el programa ADN y contó qué fue lo que pasó. “Habló conmigo y me dijo que me ocupe directamente con la persona responsable del tema números.

No sé si será el tesorero, el presidente o quien corresponda, pero la idea es cerrar esto”, sostuvo. “Lo normal es que esto se resuelva. Son reglas del fútbol. Arranca un proyecto nuevo y se decide quién sigue y quién no”, agregó.