Morón derrotó a Madryn en la ida

Deportivo Morón dio un paso clave rumbo a la final del Reducido de la Primera Nacional tras vencer 1-0 a Deportivo Madryn en el "Nuevo Francisco Urbano", en un partido donde el local fue ampliamente superior.

El único gol del encuentro lo marcó Franco Vázquez en el complemento, y ahora el "gallito" debe mantener la ventaja en el global para clasificar y luchar por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Desde el inicio, el equipo del Oeste salió decidido a imponer condiciones y arrinconó a un Madryn, que venía de eliminar a Gimnasia de Jujuy. Morón generó situaciones de riesgo constantemente, tuvo tres chances claras en los primeros minutos y obligó al arquero Yair Bonín a convertirse en la figura del primer tiempo. Sin embargo, la falta de eficacia impidió que el marcador se abriera antes del descanso.

En el complemento, Morón mantuvo la intensidad y apenas a los segundos de iniciada la etapa, un error de Bonin dejó servida una chance que se fue al córner. De ese tiro de esquina llegó el gol del desahogo: a los cuatro minutos, una ejecución rápida tomó desprevenida a la defensa patagónica y Franco Vázquez empujó la pelota para el 1-0.

Con la ventaja, Morón siguió empujando y buscó ampliar la diferencia. Incluso el entrenador Walter Otta apostó por un cambio ofensivo, enviando a un delantero por un mediocampista para intentar romper definitivamente el partido, sabiendo que un solo gol de diferencia no le garantiza nada porque Madryn cuenta con la ventaja deportiva en caso de empate en el global.

El conjunto visitante, por su parte, tuvo un momento de protesta cuando todo el banco de suplentes de la mano de Leandro Gracián pidió penal por una mano de Franco Lorenzón en el área, pero el árbitro Pablo Dóvalo consideró que había sido hombro.

Los patagónicos tuvieron una chance clara cuando Diego Martínez aprovechó un rebote tras una pelota parada, pero su remate salió muy defectuoso y dejó pasar una oportunidad inmejorable para igualar la serie. Ya en el cierre, Madryn sufrió 2 jugadores lesionados y solo un cambio disponible, situación que Morón aprovechó para seguir dominando.