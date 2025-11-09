Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Brasil

Franco Colapinto largó 16° en el Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1 con el Alpine, después de una Sprint complicada tras el fuerte choque en el autódromo de Interlagos, San Pablo. El piloto argentino de 22 años saldrá desde el fondo en la parrilla, mientras que su compañero galo Pierre Gasly lo hará desde la novena colocación. Los cambios en el Red Bull de Max Verstappen beneficiaron a "Fran", ya que debido a ello el tetracampeón neerlandés arrancará la prueba desde los boxes y ello generó que el bonaerense ganara un puesto. Lo mismo sucedió a último momento con Esteban Ocon (Haas).

Se trata de una competencia especial para el ex Williams: repitió el golpe en el trazado sudamericano, donde en el 2024 no le fue bien y para colmo sufrió la muerte de su querido abuelo Leónidas. Ahora, más allá de lo que ocurrió dentro de la pista, se tomó revancha ya que al fin se dio el anuncio oficial de la escudería francesa acerca de su continuidad confirmada en la segunda butaca para el 2026. El asesor ejecutivo italiano Flavio Briatore confía nuevamente en el pilarense.

El resumen de la carrera de Colapinto en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

En la largada, el piloto argentino llevó bien el auto y rápidamente ingresó el Safety Car (Auto de Seguridad) por el golpazo del local Gabriel Bortoleto contra el muro con el Sauber. El dueño de casa no duró ni siquiera una vuelta y abandonó, mientras que el neumático trasero izquierdo de "Fran" sufrió un leve golpe por parte de la Ferrari de Lewis Hamilton. Por suerte, desde el equipo le confirmaron al pilarense que no le sucedió nada en el monoplaza. En un fin de semana patético para la marca con más hinchas del mundo, rápidamente abandonó Charles Leclerc porque perdió el neumático delantero izquierdo.

Recién en la vuelta 30, "Colapa" ingresó a los boxes para cambiar las gomas y colocó las rojas (blandas para piso seco), en una estrategia a dos paradas. En la segunda detención, sin embargo, el equipo lo perjudicó otra vez: demoró 5.4 segundos cuando el tiempo normal oscila entre los 2.5 y los 3 segundos. Para colmo, como suele ocurrir, la velocidad del monoplaza rosa decayó estrepitosamente tanto en el vehículo del bonaerense como en el de su compañero Gasly. De hecho, Colapinto apenas pudo terminar 15°.

Las posiciones finales del GP de Brasil de la F1

Lando Norris (McLaren). Kimi Antonelli (Mercedes). Max Verstappen (Red Bull). George Russell (Mercedes). Oscar Piastri (McLaren). Oliver Bearman (Haas). Liam Lawson (Racing Bulls). Isack Hadjar (Racing Bulls). Nico Hulkenberg (Sauber). Pierre Gasly (Alpine). Alexander Albon (Williams). Esteban Ocon (Haas). Carlos Sainz Jr. (Williams). Fernando Alonso (Aston Martin). Franco Colapinto (Alpine). Lance Stroll (Aston Martin). Yuki Tsunoda (Red Bull).

