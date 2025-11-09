Argentina goleó 7-0 a Fiyi y se clasificó como uno de los mejores primeros del Mundial Sub 17

Como era de esperar, la Selección argentina sub 17 goleó 7-0 a Fiyi, el rival más débil del grupo, y se clasificó como uno de los mejores primeros del Mundial de Qatar. El conjunto liderado por Diego Placente espera rival para la fase eliminatoria.

Más allá de la victoria, la goleada de Argentina es clave para definir los cruces posteriores, ya que en la siguiente fase los emparejamientos se determinarán según la clasificación general de la primera ronda: el mejor primero enfrentará al tercer mejor clasificado.

Los chicos de Diego Placente cerraron un fase de grupos impoluta, con nueve puntos de nueve posibles, con 11 goles a favor y solo dos en contra, con las victorias en las primeras dos jornadas ante Túnez (1-0) y contra Bélgica (3-2).

Ujeda (m.17, m.58, m.88), Mateo Martínez (m.30 y m.43), Santiago Silveira (m.89) y Ravuso Sukabula en propia meta (m.91) fueron los goleadores ante la débil Fiji, última de grupo y eliminada del torneo.

Cuándo se juegan las fases eliminatorias

16avos de final: 14 y 15 de noviembre

8vos de final: 18 de noviembre

4tos de final: 21 de noviembre

Semifinales: 24 de noviembre

Tercer puesto y Final: 27 de noviembre