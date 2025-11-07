Jujuy Básquet postergó su partido con Independiente

Un problema de gastroenteritis en casi todo el plantel obligó a Jujuy Básquet postergar el partido frente a Independiente por la segunda fecha de LaLiga Argentina que debía jugarse anoche en Santiago del Estero. El plantel será evaluado en las próximas horas para fijar la fecha de retorno a los trabajos.

"A raíz de una gastroenteritis infecciosa sufrida por el plantel de Jujuy Básquet, el partido que debía disputarse en Santiago del Estero ante Independiente BBC por La Liga Argentina fue suspendido", reza el mensaje que envió la Asociación de Clubes, agregando "el Departamento Médico y el Departamento de Competencias de la AdC están trabajando junto a la institución jujeña, siguiendo de cerca la evolución de los afectados".

De este modo "la reprogramación se comunicará oportunamente", expresaron en la misiva que surgió ayer desde LaLiga Argentina después del pedido de postergación del juego entre los "cóndores" y el elenco santiagueño por parte de Gustavo Lamas, titular de la Federación Jujeña de Básquet.

Con esta situación, el plantel emprendió el viaje de regreso a la provincia, pero aún no van a retomar los entrenamientos, ya que lo harán "cuando tengamos el alta los jugadores", manifestó Guillermo Tasso.

El técnico de Jujuy Básquet aprovechó la ocasión para hacer un balance de lo que dejó el debut con derrota en Tucumán ante Estudiantes: "El partido fue intenso, en el primer cuarto tuvimos un inicio muy impreciso, pero que enseguida fuimos poniendo las ideas en su lugar".

Tasso, destacó que "fuimos encontrando el juego, logramos de a poco ir remontando una diferencia de 16 puntos y así llegamos al final del juego con una mínima ventaja que se nos escapa en el cierre con algunas acciones no tan claras que ellos aprovecharon muy bien", opinó.

El entrenador del elenco jujeño, se mostró muy conforme con el juego que desplegaron los "cóndores" por momentos ante Estudiantes "el equipo en líneas generales estuvo muy bien, tenemos lógicamente como sucederá a lo largo de la temporada, que ajustar un par de movimientos en defensa y en ataque, pero se vio el trabajo desarrollado en estos meses de pretemporada y estoy seguro que vamos a ir tomando ritmo de competencia con el correr de los partidos", subrayó.

Guillermo Tasso se refirió al problema estomacal de prácticamente la mayoría de los integrantes del plantel "con respecto a la gastroenteritis infecciosa el plantel junto con la organización tomaron los recaudos necesarios para ponerlos en condiciones óptimas para lo que viene, vamos a tener que ver la forma de recuperar, se viene el clásico y queremos llegar al ciento por ciento", finalizó.