Goleada del "millonario" anoche

Atlético San Pedro ganó, gustó y goleó a Club Social y Deportivo Parapetí 4 a 0 y dio un paso importante hacia la clasificación a la siguiente instancia del Regional Federal Amateur. Las acciones en el estadio “Visera de Cemento” fueron controladas por Víctor Condo.

Fueron dos etapas muy parejas, sobre todo en los primeros 45 minutos, ambos equipos intentaron jugar, generando chances claras de gol, pero les faltó la punada final, por ello se fueron al descanso 0 a 0.

Pero en el complemento, casi de entrada, Gurrieri infló las mallas y abrió la cuenta para el “millonario” marcando el camino que después se erigió en una goleada y con pasajes de buen fútbol por parte de los dirigidos por Carlos Morales Santos.

Sucede que a los 22, una falta dentro del área sobre Barco, el juez no dudó en pitar el punto penal y el encargado de canjearlo por gol fue Fanola.

Parapetí se desordenó, dejó espacios con el afán de ir a buscar el descuento, por lo que de contragolpe, Elías, había reemplazado a Gurrieri, amplió la ventaja marcando el tercero y cuarto gol de Atlético San Pedro que se mantiene en lo más alto de la tabla del grupo 3.

Síntesis

Atlético San Pedro 4: Fanola; Méndez, L. Córdoba, Sabala, Valenzuela, D. Díaz, Barco, González, Gurrieri, Ponce, Franco.

DT: Carlos Morales Santos.

Club Parapetí 0: Colina; Espíndola, Medina, Farfán, Girón, Zuñiga, Brizuela, A. Díaz, G. Díaz, Celiope, Hinojosa.

DT: José Córdoba

Goles: St. 10´Gurrieri (ASP); 24´Fanola (ASP) de penal; 42´y 46´Elias (ASP).

Cambios: St. 15´Zalazar por Girón (CP) y Soria por G. Díaz (CP) y Galván por Hinojosa (CP); 18´Lucero por González (ASP); 32´Gallardo por Méndez (ASP) y Páez por Ponce (ASP) y Elías por Gurrieri (ASP) y Patagua por A. Díaz (CP) y Olmos por Espíndola (CP); 51´Roldán por Valenzuela (ASP).

Árbitro: Víctor Condo.

Estadio: “Visera de Cemento”.