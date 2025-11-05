Mañana inicia la 2º fecha del "Hugo Conde"

Se programó la segunda fecha del Torneo Continuidad "Hugo 'Pajarito' Conde" tras la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol en primera división femenino y masculino. Todos los encuentros se disputarán en San Salvador y arrancarán a jugarse mañana, siguiendo el viernes, sábado y domingo.

El detalle es el siguiente, mañana en el estadio "Líbero Brabo" se toparán a las 14.30 las chicas y a las 16.30 los muchachos de Universitarios vs Malvinas. Luego en el estadio "La Tablada" se medirán Cuyaya vs Zapla desde las 19 las mujeres y a las 21 lo harán los varones.

Mientras que el viernes habrá otros 3 encuentros. Por la tarde a las 14.30 jugarán en femenino y a partir de las 16.30 en masculino en el estadio "Líbero Brabo", Atlético Palpalá vs Comercio y en "La Tablada" Lavalle vs Los Perales. Ya por la noche en el reducto de avenida Córdoba jugarán Belgrano vs La Viña, a las 19 las chicas y a las 19 los muchachos.

En tanto que el sábado en "La Tablada" se verán las caras Gorriti vs San Francisco, a las 14.30 las mujeres y a las 16.30 los varones.

Por último, el domingo se completará la instancia en "La Tablada" con dos cotejos. El Cruce vs Alberdi, a las 14.30 en femenino y a las 16.30 en masculino. Y Gimnasia vs Luján, a las 19 las chicas y a las 21 los muchachos.

Por otra parte, desde el Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol, hicieron un comunicado en redes sociales donde dice que "expresamos nuestro más enérgico repudio a los hechos de violencia ocurridos el pasado fin de semana en las divisiones inferiores. Lejos de mirar hacia otro lado, queremos informar que nos encontramos trabajando intensamente en la elaboración de un programa integral, articulado junto a todos los clubes afiliados. Entendemos que la violencia es una problemática transversal de la sociedad, y que todos debemos asumir la responsabilidad de erradicarla de este deporte. No solo condenamos los hechos, sino que trabajamos día a día para mejorar, generando espacios de diálogo e intercambio".