La 3º fecha del "Tiber Maso" convocó a 94 jugadores

Se jugó la 3º fecha de la segunda etapa del Circuito Provincial Jujeño de tenis de mesa que lleva el nombre del jugador jujeño "Tiber Maso". La cita fue Libertador General San Martín, específicamente en el Complejo Polideportivo "Carmelo Maggioni" del Colegio Técnico Ingeniero Herminio Arrieta.

Un total de 94 jugadores se inscribieron para participar de esta competencia. Entre ellos, 4 provenientes de Salta Capital y 3 de Rosario de la Frontera, por lo que el torneo tuvo un "tinte" de "Campeonato del Norte Argentino". Además de los salteños, hubo jugadores representantes de distintas localidades jujeñas: San Pedro, San Salvador, Perico, Palpalá, El Carmen y Libertador.

Partidos muy cerrados, con gran nivel de juego y resultados inciertos hasta el último momento, fueron el marco de una jornada muy exigente para los deportistas presentes en la ciudad azucarera.

La organización dispuso de cuatro categorías de competencia, según el nivel de juego de los participantes, siendo estos los resultados.

Primera: 1º) Lautaro Aguaysol (Libertador), 2º) Martín Zapatero Heit (Libertador), 3º) Juan Carlos Guzmán (Salta), 4º Moisés Gallo Rocha (San Salvador).

Segunda: 1º) Valentino Pini (San Pedro), 2º) Jazmín Tejerina (Perico), 3º) Martín Flores (Perico), 4º) Diego Ballay (Perico).

Tercera: 1º) Joel Sabarza Mealla (Perico), 2º) Maximiliano Tarifa (San Salvador), 3º) Rosario Ríos (Perico), 4º) Clarita Arenas (San Salvador).

Cuarta: 1º) Gian Guillén (El Carmen), 2º) Delfina Castro (Libertador), 3º) Federico Solórzano (El Carmen), 4º) Álvaro Bejarano (San Pedro).

Al igual que en ocasiones anteriores, la comisión directiva hizo un nuevo homenaje a un dirigente de la década de los '90 que marcó el desarrollo de este deporte. Ahora fue el turno de Don "Lucho" Carrizo, quien fue reconocido en presencia de su familia, dirigentes y jugadores de otras épocas y actuales. Los premios que se entregaron llevaron su nombre.